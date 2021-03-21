Бойовики прицільно обстрілюють українських бійців на Донбасі: один воїн загинув

Російські найманці здійснили низку провокацій в районі населених пунктів Південне, Шуми та Водяне Донецької області

Усі обстріли окупантів були прицільними і велися з метою нанесення втрат підрозділам Збройних сил України

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 20 березня, на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму тиші.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу селища Шуми – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. По позиціях наших воїнів у передмісті Лебединське – окупанти застосували стрілецьку зброю, а поблизу селища Широкине – вели вогонь із великокаліберних кулеметів.

«В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника», – йдеться у повідомленні.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

«Російські найманці здійснили низку провокацій в районі населених пунктів Південне, Шуми та Водяне Донецької області із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння з метою створення інформаційних приводів для населення тимчасово окупованих територій та дискредитації української сторони . Усі обстріли були прицільними і велися з метою нанесення втрат підрозділам Збройних сил України», – додали у штабі.

Станом на 7 годину ранку 21 березня обстрілів не зафіксовано.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, резюмується у звіті.