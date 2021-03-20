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    У Нацгвардії показали, як вакцинують військових у районі операції Об’єднаних сил

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    Вакцинація військовослужбовців Національної гвардії України відбувається згідно з програмою МОЗ - У Нацгвардії показали, як вакцинують військових у районі операції Об’єднаних сил
    Вакцинація військовослужбовців Національної гвардії України відбувається згідно з програмою МОЗ
    Фото: пресцентр штабу операції Об’єднаних сис

    Наразі вакцинація військовослужбовців проводиться у Маріуполі та Слов’янську

    Військовослужбовців Національної гвардії проходять щеплення на базі військових частин, які розташовані в районі проведення операції Об’єднаних сил.

    Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

    Зазначається, що для військовослужбовців визначений графік, щоб не було черг та дотримувалась соціальна дистанція. Всі необхідні процедури здійснюють представники мобільних бригад від МОЗ. Наразі вакцинація військовослужбовців проводиться у Маріуполі та Слов’янську.

    «Відбувається вакцинація військовослужбовців Національної гвардії України згідно програми Міністерства охорони здоров’я. Використовуємо вакцину Oxford Astra Zeneca CoviShield. Згідно цієї програми військовослужбовці, які виконують завдання в районі проведення ООС, є у пріоритеті. Вакцинацію робить мобільна бригада від МОЗ. Охочі вакцинуються у добровільному порядку першою дозою та через певний час – другою», – пояснив начальник медичної служби військової частини Нацгвардії.

    Кожен відвідувач приймається за визначеним протоколом: моніторинг сатурації, температурний скринінг, замір тиску тощо. Відхилення від норми дає підстави лікарю перенести щеплення.

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    У Нацгвардії показали, як вакцинують військових у районі операції Об’єднаних сил
    У Нацгвардії показали, як вакцинують військових у районі операції Об’єднаних сил
    У Нацгвардії показали, як вакцинують військових у районі операції Об’єднаних сил
    У Нацгвардії показали, як вакцинують військових у районі операції Об’єднаних сил
    У Нацгвардії показали, як вакцинують військових у районі операції Об’єднаних сил
    У Нацгвардії показали, як вакцинують військових у районі операції Об’єднаних сил
    У Нацгвардії показали, як вакцинують військових у районі операції Об’єднаних сил
    У Нацгвардії показали, як вакцинують військових у районі операції Об’єднаних сил
    У Нацгвардії показали, як вакцинують військових у районі операції Об’єднаних сил

    «Кожного дня отримуємо нові списки та формуємо маршрут. На одну людину витрачаємо приблизно десять хвилин. Щоправда, вже за півгодини вона має показати місце уколу. І повідомити про своє самопочуття», – розповів лікар загальної практики.

    Тотальна більшість охочих вакцинуватися, особливо серед цивільних категорій, – жінки, зазначають медики. Натомість серед військових існує певний паритет.

    До слова, в Україні вакцинували вже понад 100 тисяч осіб.

    Нагадаємо, у Збройних силах України за добу 19 березня зареєстровано 191 новий випадок захворювання на Covid-19. Всього станом на 20 березня у Збройних силах хворіє 1980 людей.

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    Теги: Донбас медицина Нацгвардія військові щеплення вакцинація Операція Об’єднаних сил коронавірус
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