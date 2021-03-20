У Нацгвардії показали, як вакцинують військових у районі операції Об’єднаних сил

Наразі вакцинація військовослужбовців проводиться у Маріуполі та Слов’янську

Військовослужбовців Національної гвардії проходять щеплення на базі військових частин, які розташовані в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що для військовослужбовців визначений графік, щоб не було черг та дотримувалась соціальна дистанція. Всі необхідні процедури здійснюють представники мобільних бригад від МОЗ. Наразі вакцинація військовослужбовців проводиться у Маріуполі та Слов’янську.

«Відбувається вакцинація військовослужбовців Національної гвардії України згідно програми Міністерства охорони здоров’я. Використовуємо вакцину Oxford Astra Zeneca CoviShield. Згідно цієї програми військовослужбовці, які виконують завдання в районі проведення ООС, є у пріоритеті. Вакцинацію робить мобільна бригада від МОЗ. Охочі вакцинуються у добровільному порядку першою дозою та через певний час – другою», – пояснив начальник медичної служби військової частини Нацгвардії.

Кожен відвідувач приймається за визначеним протоколом: моніторинг сатурації, температурний скринінг, замір тиску тощо. Відхилення від норми дає підстави лікарю перенести щеплення.

«Кожного дня отримуємо нові списки та формуємо маршрут. На одну людину витрачаємо приблизно десять хвилин. Щоправда, вже за півгодини вона має показати місце уколу. І повідомити про своє самопочуття», – розповів лікар загальної практики.

Тотальна більшість охочих вакцинуватися, особливо серед цивільних категорій, – жінки, зазначають медики. Натомість серед військових існує певний паритет.

До слова, в Україні вакцинували вже понад 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, у Збройних силах України за добу 19 березня зареєстровано 191 новий випадок захворювання на Covid-19. Всього станом на 20 березня у Збройних силах хворіє 1980 людей.