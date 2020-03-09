Бойовики РФ влаштовують збройні провокації на Донбасі



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Бойовики обстрілюють українських бійців із мінометів

З початку доби російські окупанти три рази відкривали вогонь по українських захисниках

Сьогодні, 9 березня, від початку доби до 12:00 на Донбасі зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, о 8:40 зі сторони Первомайська противник випустив п’ять мін 120-го калібру у напрямку опорних пунктів українських військ біля Оріхового.

Далі, об 11:00 ворог застосував міномети калібру 82 мм в районі Зайцевого.

Окрім того, неподалік Широкіного з напрямку Саханки окупанти використали БПЛА, з якого скинули гранату ВОГ-17.

«Незважаючи на ворожі обстріли, станом на зараз ситуація все ж залишається цілком контрольованою українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил», - зазначили в пресцентрі ООС.

Бойових втрат у лавах Збройних сил України від початку поточної доби немає.

Як повідомлялося, у неділю, 8 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження.

Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій три наших захисники отримали поранення. Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.