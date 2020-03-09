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    Бойовики РФ влаштовують збройні провокації на Донбасі

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    Бойовики обстрілюють українських бійців із мінометів - Бойовики РФ влаштовують збройні провокації на Донбасі
    Бойовики обстрілюють українських бійців із мінометів

    З початку доби російські окупанти три рази відкривали вогонь по українських захисниках

    Сьогодні, 9 березня, від початку доби до 12:00 на Донбасі зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ.

    Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

    Так, о 8:40 зі сторони Первомайська противник випустив п’ять мін 120-го калібру у напрямку опорних пунктів українських військ біля Оріхового.

    Далі, об 11:00 ворог застосував міномети калібру 82 мм в районі Зайцевого.

    Окрім того, неподалік Широкіного з напрямку Саханки окупанти використали БПЛА, з якого скинули гранату ВОГ-17.

    «Незважаючи на ворожі обстріли, станом на зараз ситуація все ж залишається цілком контрольованою українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил», - зазначили в пресцентрі ООС.

    Бойових втрат у лавах Збройних сил України від початку поточної доби немає.

    Як повідомлялося, у неділю, 8 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. 

    Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження.

    Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій три наших захисники отримали поранення. Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.

    Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ
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