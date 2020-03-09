Загострення на Донбасі: один військовий загинув, шестеро – поранені



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Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь противнику

Російські окупанти з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів українських військових

У неділю, 8 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

двічі неподалік Опитного – з 82-мм мінометів – 15 мін, 15 пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, а також ворог здійснив два постріли з протитанкового ракетного комплексу;

два рази поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Верхньоторецьком – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл наших позицій:

Вчора, 8 березня, російські окупанти з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців.

Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження.

Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій три наших захисники отримали поранення. Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.