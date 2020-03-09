Загострення на Донбасі: один військовий загинув, шестеро – поранені
Російські окупанти з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів українських військових
У неділю, 8 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- двічі неподалік Опитного – з 82-мм мінометів – 15 мін, 15 пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, а також ворог здійснив два постріли з протитанкового ракетного комплексу;
- два рази поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч з Верхньоторецьком – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
- поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем.
Вчора, 8 березня, російські окупанти з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців.
Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження.
Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій три наших захисники отримали поранення. Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.