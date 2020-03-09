  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Загострення на Донбасі: один військовий загинув, шестеро – поранені

    • Розсилка
    Підрозділи Об&rsquo;єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь противнику - Загострення на Донбасі: один військовий загинув, шестеро – поранені
    Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь противнику

    Російські окупанти з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів українських військових

    У неділю, 8 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • двічі неподалік Опитного – з 82-мм мінометів – 15 мін, 15 пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, а також ворог здійснив два постріли з протитанкового ракетного комплексу;
    • два рази поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • поруч з Верхньоторецьком – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл наших позицій:
    • поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем.

    Вчора, 8 березня, російські окупанти з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців.

    Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження.

    Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій три наших захисники отримали поранення. Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.

    З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

    Читайте також:
    окупанти бойовики на Донбасі обстріл військові автомобіль Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ