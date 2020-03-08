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    Події в Україні

    Російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, один боєць загинув

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    Підрозділи Об&rsquo;єднаних сил прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються - Російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, один боєць загинув
    Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються

    Внаслідок обстрілу окупантами з протитанкового ракетного комплексу вантажного автомобіля один боєць ЗСУ загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження

    Російсько-окупаційні війська вдень 8 березня 4 рази обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі. Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще шестеро поранені.

    Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – зазначається у повідомленні.

    Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме: двічі неподалік Опитного – з 82-мм мінометів – 15 мін, 15 пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, 2 постріли з протитанкового ракетного комплексу; поблизу Авдіївки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

    Один обстріл противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання «Північ» – поруч з населеним пунктом Хутір Вільний, з гранатометів різних систем.

    Внаслідок обстрілу окупантами з протитанкового ракетного комплексу вантажного автомобіля одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження.

    Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій три наших захисники отримали поранення.

    Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.

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