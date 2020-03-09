Батько загиблого на Донбасі бійця подав позов проти РФ до Європейського суду



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Анатолій Корнієнко домігся в українському суді юридичного визнання факту, що син загинув через збройну агресію Росії проти України

Наразі немає точної статистики, скільки українців позиваються до Європейського суду проти РФ як країни-агресорки

Батько загиблого на Донбасі бійця Євгена Корнієнка – Анатолій Корнієнко - подав позов до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Чоловік хоче довести, що Росія країна-агресор, і саме вона винна у смерті його сина на Донбасі.

Три останні роки він це доводив у Дніпровському районному суді, і українська феміда стала на його бік.

«Мій син – Корнієнко Євген Анатолійович. Служив у 25 повітрянодесантній бригаді. І загинув під містом Вуглегірськ, Бахмутського району», – розповідає Корнієнко.

Його син загинув під час боїв на Донбасі у серпні 2014 року. Йому було 22 роки.

Після смерті сина 58-річний батько пішов добровольцем у Збройні сили України. 5 років воював у складі тієї ж військової бригади, що і син. Увесь цей час вивчав агресора.

Юридичне визнання факту, що син загинув через збройну агресію Росії проти України, Анатолій Корнієнко домагався у суді Дніпра протягом трьох років. Його позов судді задовольнили. Нині Анатолій Корнієнко має намір позиватися проти Росії до Європейського суду з прав людини. Доказів провини Російської Федерації достатньо – переконані його адвокати.

«Щоб європейські країни все таки теж зрозуміли, що таки Росія почала війну. Рішення просто ухвалити, що Росія напала на Україну, що російська агресія і війна іде в Україні, оце і все, що я хочу», – розповідає Корнієнко.

Правозахисниця Марина Кіптіла каже: «Є висновок медичний про обставини загибелі, в якому зазначені, від чого загинув син, і також є документи, які підтверджують, що в цей час був обстріл, з якої сторони відбувався обстріл, тобто це все зафіксовано документально».

Скільки українців позиваються до Європейського суду проти РФ як країни-агресорки – точної статистики немає. Правозахисниця Юлія Полєхіна каже про десятки таких позовів від військових, цивільних та колишніх бранців.

«Документування порушень прав людини – це в першу чергу іде не розслідування, це саме фіксація вже існуючих порушень для історичної правди. Тобто ми маємо це знати, ми маємо це розповсюджувати, ми маємо про це говорити і не прощати. І люди, які в цьому винні, мають бути покарані», – переконана правозахисниця Юлія Полєхіна.

За словами юристки, у майбутньому такі свідчення можуть бути підставою для сатисфакції в міжнародних судах проти Російської Федерації.

Нагадаємо, 8 березня збройні формування Російської Федерації на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження. Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій три наших захисники отримали поранення

Джерело: 5 канал