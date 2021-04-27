Окупанти підрахували, на скільки місяців вистачить запасів води в Криму

Ситуація з водопостачанням у Криму досягла критичного рівня через посуху й обміління водосховищ

На окупованому півострові триває економія води

Так звана віцепрем'єрка окупованого Криму Світлана Маслова заявила, що запасів води у водосховищами півострова вистачить на вісім місяців. Про це вона повідомила під час брифінгу з водопостачання Криму 26 квітня, пише «Радіо Свобода».

«Чиновниця» зазначила, що накопичених водосховищами півострова запасів води вистачить на вісім місяців.

«Корисний об'єм води в Сімферопольському водосховищі становить 17%, в Аянському – 91%, Партизанському – 26%. В цілому, корисний об'єм становить майже 11 млн кубометрів води. За тиждень притоки в три водосховища склали 1,2 млн, витрата – 360 тис. кубометрів. Середньодобовий об'єм води, що піднімається з водосховищ – 46 тис. кубів», – сказала Маслова.

Вона зауважила, що наповнюваність водосховищ потрібна, щоб скасувати погодинний графік подачі води в Сімферополі.

«Щодоби нам необхідно 130 тис. кубометрів для забезпечення міста водою. За такої наповнюваності, що дозволить накопичити воду у водосховищах і, з урахуванням нових свердловин, це дозволить в результаті зняти Сімферополь з режимного водопостачання», – додала Маслова.

Кілька днів тому віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, які шанси у РФ отримати воду для окупованого Криму.

Нагадаємо, що українська розвідка розглядає три сценарії військової агресії Росії проти України. Зокрема, припускають, що може мати місце військова операція збройних сил РФ з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України.

Як відомо, у 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму досягла критичного рівня через посуху й обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Очільник російського гідрометцентру Роман Вільфанд заявив, що глобальне потепління може стати причиною змін клімату в анексованому Криму. За його словами, окупований Росією півострів стане схожим на пустелю.

Раніше аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму.