Окупанти обстріляли українські позиції з гранатометів: поранено військового

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу

Стан здоров’я захисника – задовільний

У понеділок, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації обстріляли з автоматичних станкових гранатометів позиції українських захисників, одного поранили.

«Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний», – йдеться у повідомленні ОТУ «Північ».

Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Нагадаємо, рятувальники потрапили під обстріл бойовиків біля Маріуполя.

Раніше повідомлялося, що під обстріл потрапили цивільні об'єкти й інфраструктура у Водяному. Окупанти випустили по населеному пункту 12 мін 120-го калібру, чотири міни 82-го калібру та 12 боєприпасів з СПГ. В результаті обстрілу мирні жителі не постраждали.

Також днями під обстріл окупантів потрапили околиці Торецька, село Північне. Дві ракети від протитанкового комплексу пошкодили огорожу та вікна житлового будинку.

Додамо, вчора окупаційні війська 12 разів порушували перемир'я на Донбасі. Українські військовослужбовці в результаті обстрілів не постраждали.

Тим часом Зеленський доручив Єрмаку організувати зустріч з Путіним.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».

Путін відреагував на пропозицію президента України зустрітися на Донбасі. Він порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.

Керівник української делегації на мінських переговорах Леонід Кравчук вважає, що президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін мають зустрічатися на території нейтральної держави.