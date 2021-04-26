Штаб Об'єднаних сил показав наслідки мінометного обстрілу Водяного (фото)

Про обстріл з боку проросійських бойовиків українська сторона повідомила спостерігачів СММ ОБСЄ

Під вогнем бойовиків опинилися цивільні об'єкти

Російські бойовики з мінометів та гранатометів обстріляли населений пункт Водяне у Донецькій області. В результаті обстрілу, який стався напередодні ввечері, пошкоджень зазнали цивільні об'єкти та інфраструктура. Про це повідомило командування Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Окупанти близько 21:00 випустили по населеному пункту 12 мін 120-го калібру, 4 міни 82-го калібру та 12 боєприпасів з СПГ. В результаті обстрілу мирні жителі не постраждали.

«Українською стороною СЦКК здійснено верифікацію обстрілів, в результаті чого зафіксовано воронки від розривів, залишки боєприпасів та збитки, завдані домогосподарствам», – розповіли у штабі.

Про обстріл з боку проросійських бойовиків українська сторона повідомила нотою спостерігачів СММ ОБСЄ. До ноти додали відповідні докази обстрілу та його наслідків.

«З початку поточного року до СММ ОБСЄ було направлено 177 нот, в яких зафіксовано найбільш резонансні порушення режиму припинення вогню, пов'язані, у тому числі з обстрілами населених пунктів на підконтрольній території. Зазначені матеріали складають основу доказової бази злочинів окупантів на українській землі», – додали у командуванні ООС.

Нагадаємо, днями під обстріл окупантів потрапили околиці Торецька, село Північне. Дві ракети від протитанкового комплексу пошкодили огорожу та вікна житлового будинку.

Додамо, вчора окупаційні війська 12 разів порушували перемир'я на Донбасі. Українські військовослужбовці в результаті обстрілів не постраждали.

Тим часом Зеленський доручив Єрмаку організувати зустріч з Путіним.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».

Путін відреагував на пропозицію президента України зустрітися на Донбасі. Він порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.

Керівник української делегації на мінських переговорах Леонід Кравчук вважає, що президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін мають зустрічатися на території нейтральної держави.