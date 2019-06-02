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    Бойовики у Північній Ірландії заклали бомбу під авто поліції

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    Бойовики у Північній Ірландії заклали бомбу під авто поліції

    Пристрій було виявлено перш, ніж він вибухнув

    У Північній Ірландії виявили та знешкодили вибуховий пристрій, прикріплений до поліцейського автомобіля в Белфасті.

    Про це повідомила прес-служба поліції.

    Відзначається, що пристрій було виявлено перш, ніж він вибухнув. За попередньою версією, пристрій було закладено радикально налаштованими північноірландськими республіканцями. Ведеться розслідування.

    Нагадаємо: у січні в північноірландському місті Лондондеррі прогримів вибух біля будівлі суду. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Поліція затримала чотирьох осіб за підозрою в причетності до події та вважає, що за вибухом стоїть республіканська група ІРА.

    Нагадаємо, у п'ятницю в Києві у будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів шукали бомбу

    30 травня у Києві було затримано дівчину, яка «замінувала» багатоповерхівку у Дніпровському районі столиці.

    27 травня до Центральної синагоги Києва надійшло повідомлення про замінування будівлі. В результаті перевірки будівлі правоохоронцями вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

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