Бойовики у Північній Ірландії заклали бомбу під авто поліції



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Пристрій було виявлено перш, ніж він вибухнув

У Північній Ірландії виявили та знешкодили вибуховий пристрій, прикріплений до поліцейського автомобіля в Белфасті.

Про це повідомила прес-служба поліції.

Відзначається, що пристрій було виявлено перш, ніж він вибухнув. За попередньою версією, пристрій було закладено радикально налаштованими північноірландськими республіканцями. Ведеться розслідування.

Нагадаємо: у січні в північноірландському місті Лондондеррі прогримів вибух біля будівлі суду. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Поліція затримала чотирьох осіб за підозрою в причетності до події та вважає, що за вибухом стоїть республіканська група ІРА.

Нагадаємо, у п'ятницю в Києві у будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів шукали бомбу

30 травня у Києві було затримано дівчину, яка «замінувала» багатоповерхівку у Дніпровському районі столиці.

27 травня до Центральної синагоги Києва надійшло повідомлення про замінування будівлі. В результаті перевірки будівлі правоохоронцями вибухонебезпечних предметів не було виявлено.