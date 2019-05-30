Затримано дівчину, яка «замінувала» багатоповерхівку в Києві (фото)



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23-річна киянка перебувала у стані алкогольного сп’яніння

Через конфлікт у родині правопорушниця зателефонувала у поліцію та повідомила про закладену вибухівку

До чергової частини Дніпровського управління поліції зателефонувала жінка та повідомила, що будинок на вулиці Івана Миколайчука заміновано. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, екіпаж патрульних та фахівці профільних служб. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін розповів, що у ході перевірки будівлі та прилеглої території підозрілих предметів чи речовин спеціалісти вибухотехнічної служби не виявили.

«Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали 23-річну місцеву мешканку, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. За її словами, вона повідомила про замінування будинку, де проживає, через конфлікт у родині», - поінформував правоохоронець.

Жінку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили засіб зв’язку, з якого був здійснений дзвінок.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, 27 травня до Центральної синагоги Києва надійшло повідомлення про замінування будівлі. В результаті перевірки будівлі правоохоронцями вибухонебезпечних предметів не було виявлено.