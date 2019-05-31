У будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів шукають бомбу
Надійшло анонімне повідомлення про мінування приміщення
У п’ятницю, 31 травня, до столичних правоохоронців надійшло повідомлення про мінування будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Наразі поліція перевіряє будівлю ВККС на наявність вибухонебезпечних предметів. Про це Укрінформу повідомили у прес-службі поліції Києва.
«Дійсно, надійшло таке повідомлення сьогодні. Проводиться перевірка», - зазначили у прес-службі.
Як повідомлялося, у четвер, 30 травня, увечері до поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про те, що Центральний залізничний вокзал заміновано.
На місце виїхали поліцейські, кінологи, вибухотехніки та працівники швидкої і ДСНС.
Через повідомлення про замінування довелося евакуювати близько 1,5 тис. осіб: пасажирів і персонал.
Нагадаємо, 30 травня у Києві було затримано дівчину, яка «замінувала» багатоповерхівку у Дніпровському районі столиці.
27 травня до Центральної синагоги Києва надійшло повідомлення про замінування будівлі. В результаті перевірки будівлі правоохоронцями вибухонебезпечних предметів не було виявлено.