У будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів шукають бомбу



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Надійшло анонімне повідомлення про мінування приміщення

У п’ятницю, 31 травня, до столичних правоохоронців надійшло повідомлення про мінування будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Наразі поліція перевіряє будівлю ВККС на наявність вибухонебезпечних предметів. Про це Укрінформу повідомили у прес-службі поліції Києва.

«Дійсно, надійшло таке повідомлення сьогодні. Проводиться перевірка», - зазначили у прес-службі.

Як повідомлялося, у четвер, 30 травня, увечері до поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про те, що Центральний залізничний вокзал заміновано.

На місце виїхали поліцейські, кінологи, вибухотехніки та працівники швидкої і ДСНС.

Через повідомлення про замінування довелося евакуювати близько 1,5 тис. осіб: пасажирів і персонал.

Нагадаємо, 30 травня у Києві було затримано дівчину, яка «замінувала» багатоповерхівку у Дніпровському районі столиці.

27 травня до Центральної синагоги Києва надійшло повідомлення про замінування будівлі. В результаті перевірки будівлі правоохоронцями вибухонебезпечних предметів не було виявлено.