Бойовики відключили обладнання Vodafone на окупованому Донбасі

Бойовики «опечатали» центральний офіс Vodafone в окупованому Донецьку

Усі намагання української сторони відновити зв’язок з окупованою частиною Донецької області блокуються незаконними збройними формуваннями (НЗФ). Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ). «Питання відновлення мобільного зв’язку на території окремих



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Бойовики «опечатали» центральний офіс Vodafone в окупованому Донецьку

Усі намагання української сторони відновити зв’язок з окупованою частиною Донецької області блокуються незаконними збройними формуваннями (НЗФ).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

«Питання відновлення мобільного зв’язку на території окремих районів Донецької області (ОРДО) обговорювалося під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську. На жаль, усі намагання української сторони відновити зв’язок з окупованою частиною Донецької області блокуються незаконними збройними формуваннями», - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують: українська сторона вимагає надати безпечний доступ для ремонтних бригад в район Оленівки, які б полагодили технічні пристрої на тимчасово непідконтрольній Україні частині Донецької області та відновили можливість спілкування між громадянами України.

«19.01.2018 співробітниками Vodafone була здійснена спроба відновити зв’язок на території ОРДО через технічні комунікації на території ОРЛО. Однак, ця ініціатива була зупинена НЗФ ОРДО шляхом припинення електропостачання на обладнання Vodafone в м. Донецьк», - додали у відомстві.

Також у МінТОТ повідомили, що за не підтвердженою інформацією 26 січня 2018 року представниками НЗФ ОРДО було «опечатано» центральний офіс Vodafone в м. Донецьк.

Наразі в Донецьку функціонує так званий «мобільний оператор Фенікс» (проект GSM зв’язку, організований на базі захоплених технічних засобів оператора мобільного зв’язку «Київстар»).

«Станом на 01.02.2018, гарантії безпеки на виконання ремонтно-відновлювальних робіт на території ОРДО від представників НЗФ не отримані. Представники Vodafone констатують відсутність подачі електроенергії на обладнання на території ОРДО», - зазначили у МінТОТ.

Нагадаємо, 11 січня зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю. Vodafone - останній оператор що працював на непідконтрольних територіях Донбасу. Там також немає стаціонарного телефонного зв’язку з підконтрольною територією. Якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території, то компанія взагалі не зможе відновити зв'язок. «Vodafone-Україна» просить надати їй доступ до окупованих територій для відновлення там зв'язку.

СЦКК взяв до розгляду звернення Vodafone про доступ до пошкодженого кабелю, через який зник зв'язок на непідконтрольній території Донбасу.