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    Бойовики за добу 14 разів обстріляли українських бійців, є поранені

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    Бойовики за добу 14 разів обстріляли українських бійців, є поранені

    На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації підрозділи ЗСУ дали адекватну відповідь

    Від початку доби на Донбасі ворог 14 разів порушив режим припинення вогню.

    Про це 5 липня у Facebook повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

    «Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї», - говориться у повідомленні.

    За даними штабу ООС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • поблизу населеного пункту Водяне, з напрямку Ужівки – зі снайперської гвинтівки;
    • поряд Богданівки, з напрямку Петрівського – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • околиці Новотроїцького, з напрямку Докучаєвського – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
    • в районі населеного пункту Миколаївка, з напрямку Докучаєвського – з великокаліберного кулемету;
    • околиці Широкиного, з напрямку Безіменного – з міномету калібру 120 мм;
    • поряд Мар'їнки, з напрямку Олексанрівки – з великокаліберного кулемету.

    Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • три рази в районі населеного пункту Кримське, з напрямку Слов'яносербського та Донецького - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • поряд Новотошківського, з напрямку Донецького - з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
    • тричі неподалік Новолуганського, з напрямку Доломітного - з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП;
    • околиці Золотого-4, з напрямку Первомайського – з мінометів калібру 120 та 82 мм.

    «Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та четверо - бойове травмування», - заявили у штабі ООС.

    Повідомляється, що на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

    Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі 4 липня один військовий загинув, троє дістали поранення, ще троє бойове травмування.

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