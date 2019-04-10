Бойовики знову застосовують заборонену зброю, двоє військових поранено



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Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем військових

Окупанти у середу шість разів обстріляли позиції ЗСУ, три рази – із застосуванням забороненого озброєння. Крім того, збройні формування РФ вели вогонь із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

«У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог п'ять разів обстріляв наші опорні пункти: з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Опитне; з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів – в районі населеного пункту Піски; з бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Павлопіль; з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Широкине; з стрілецької зброї – в районі міста Авдіївка», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу села Новозванівка.

«Під час обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення», - поінформували у прес-центрі.

Наголошується, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.