Бойовики застосували міномети під Пісками
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Втрат серед українських військових немає
Російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в районі населених пунктів Піски та Авдіївка.
Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
«Від початку поточної доби станом на 12.00 російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші. З 05.30 ворожу збройну провокацію зафіксовано в районі неселеного пункту Піски. Тут окупанти випустили 3 міни 82-го калібру та протягом години вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Пізніше, з 10.15 ворог протягом півгодини вів прицільний обстріл зі стрілецької зброї по наших оборонцях Авдіївки», - повідомив речник.
Як повідомляв напередодні «Главком», поблизу села Зайцеве Бахмутського району Донецької області під час очищення ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів підірвалась група піротехніків ДСНС.
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