Бойовики застосували міномети під Пісками



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Втрат серед українських військових немає

Російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в районі населених пунктів Піски та Авдіївка.

Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби станом на 12.00 російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші. З 05.30 ворожу збройну провокацію зафіксовано в районі неселеного пункту Піски. Тут окупанти випустили 3 міни 82-го калібру та протягом години вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Пізніше, з 10.15 ворог протягом півгодини вів прицільний обстріл зі стрілецької зброї по наших оборонцях Авдіївки», - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, від початку поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед захисників України немає.