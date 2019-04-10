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    Бойовики застосували міномети під Пісками

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    Бойовики застосували міномети під Пісками

    Втрат серед українських військових немає

    Російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в районі населених пунктів Піски та Авдіївка.

    Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

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    «Від початку поточної доби станом на 12.00 російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші. З 05.30 ворожу збройну провокацію зафіксовано в районі неселеного пункту Піски. Тут окупанти випустили 3 міни 82-го калібру та протягом години вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Пізніше, з 10.15 ворог протягом півгодини вів прицільний обстріл зі стрілецької зброї по наших оборонцях Авдіївки», - повідомив речник.

    За словами Гуцуляка, від початку поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед захисників України немає.
    Як повідомлялося сьогодні, 10 квітня, до Дніпра вертольотами доставили поранених піротехніків, стан саперів дуже важкий.

    Як повідомляв напередодні «Главком», поблизу села Зайцеве Бахмутського району Донецької області під час очищення ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів підірвалась група піротехніків ДСНС.

    Загинув старшина служби цивільного захисту Олег Бойцов, 1979 р. н., поранено старшого лейтенанта служби цивільного захисту Дмитра Слепканя, 1994 р. н. та старшого сержанта служби цивільного захисту Євгена Бескоровайного, 1992 р. н.

     

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