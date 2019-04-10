Російська сторона зірвала засідання ТКГ у Мінську



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Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

За словами першого віце-спікера Ірини Геращенко, Росія вчергове відмовилася обговорювати питання звільнення заручників і політв‘язнів до виборів

У середу, 10 квітня, представники Російської Федерації у Тристоронній контактній групі у Мінську зірвали засідання гуманітарної та економічної підгруп. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко у Facebook.

«Представники РФ відмовляються від роботи в тристоронньому форматі з ОБСЄ, шантажують Україну вимогою «прямого діалогу з ОРДіЛО», й чекають результатів виборів в Україні, захоплено ловлячи сигнали опонентів президента Порошенка про «автономії», поїздки «майбутнього нового президента» в окупований РФ Донецьк і Луганські і іншу прокремлівську маячню», - зазначила Геращенко.

Крім того, Росія вчергове відмовилася обговорювати питання звільнення заручників і політв‘язнів до виборів.

Зазначимо, що під час попереднього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, яке відбувалось у середу, 27 березня, Росія також категорично відмовилася обговорювати питання обміну засуджених росіян на українських політв'язнів Кремля. На думку Ірини Геращенко, російська делегація одержала розпорядження блокувати будь-які консенсуси і в гуманітарних питаннях, і в питаннях безпеки.

Як повідомлялось, від початку поточної доби станом на 12:00 російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші. З 05:30 ворожу збройну провокацію зафіксовано в районі населеного пункту Піски. Тут окупанти випустили 3 міни 82-го калібру та протягом години вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Пізніше, з 10:15 ворог протягом півгодини вів прицільний обстріл зі стрілецької зброї по наших оборонцях Авдіївки