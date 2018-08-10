Бойовий командир батальйону «Донбас» пояснив, чому звіт ООН про Іловайськ - це «казки»



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Командир 2-го Батальйону спецпризначення «Донбас» Анатолій Виногродський

Анатолій Виногродський заперечує випадки вбивств та катувань місцевого населення Іловайська біцями батальйону «Донбас»

Командир 2-го Батальйону спецпризначення «Донбас» Анатолій Виногродський розкритикував доповідь ООН щодо подій в Іловайську у серпні 2014 року. Мова у звіті йшла про нібито вбивства та катування цивільного населення бійцями батальйону «Донбас». Про це він повідомив у коментарі «Главкому».

«Давайте уточнимо, що на території школи (мається на увазі школа №14, де за звітом ООН після відходу українських сил були знайдені три трупи – «Главком») у серпні 2014 року базувалося сім батальйонів разом з «Донбасом» та окрема рота Збройних сил України. Наскільки я знаю, бійці батальйону ділилися пайками з місцевим населенням, які проживали у підвалі школи і в залізничному депо. У підвалі школи жило близько 20-ти цивільних осіб, в депо жили близько 50-ти цивільних», - зазначив Виногродський.

За його словами, цивільні, які згадуються у звіті насправді були терористами «Л/ДНР». «Цивільні, які перебували в Іловайську без зброї, були під захистом Нацгвардії ЗСУ. Тому «казки» про те, що катували та вбивали цивільне населення – це неправда», - додав він.

Крім того, він заперечив випадки катувань цивільного населення міста, які перераховувались у звіті. З полоненими, яких заарештували українські військові поводились гуманно. «Я не знаю випадків катувань. Полонені перебували у кімнаті тієї самої школи, я особисто давав їм їжу та сигарети. Я нічого не знаю про металеві шафи. Вони можуть розповідати, що завгодно», - зазначив військовий.

Нагадаємо, 9 серпня голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер презентувала доповідь ООН щодо порушення прав людини та міжнародного права під час трагічних подій у районі Іловайська у серпні 2014 року.

У доповіді «Порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в контексті подій під Іловайськом у серпні 2014 року» мова йде не стільки про військові події того часу, скільки про факти вбивств, катування та знущання над цивільним населенням Донбасу та українськими військовополоненими.

Представники Моніторингової місії через чотири роки після самих подій стверджують, що під час збройного конфлікту серйозних порушень прав людини припускалися всі сторони конфлікту.

Особливий акцент у звіті робиться саме на вчинках бійців батальйону «Донбас», злочинам проросійських бойовиків та російських військових приділяється значно менше уваги. Усі звинувачення базуються на свідченнях осіб, яких опитували укладачі звіту.

Детальніше читайте: «Москва приклала до цього руку». Звіт ООН про Іловайськ – провокація до роковин?