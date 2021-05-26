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    Українські медики станцювали в захисних костюмах та звеселили хворих на Covid-19 (відео)

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    Буковинські медики долучилися до всеукраїнського флешмобу - Українські медики станцювали в захисних костюмах та звеселили хворих на Covid-19 (відео)
    Буковинські медики долучилися до всеукраїнського флешмобу
    Фото: IA ACC

    Коротенькі відео флешмобу з усієї країни покажуть загальнонаціональні канали, аби підтримати українців у боротьбі з коронавірусом

    В Чернівцях медики взяли участь у всеукраїнському флешмобі, організованому Всеукраїнською радою реанімацій. Про це інформує ІА АСС.

    Зокрема працівники Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф долучилися до всеукраїнського флешмобу #JerusalemaDanceChallenge.

    Оригінальний захід придумали, аби підтримати хворих на COVID-19. Медики «запалювали» у протиковідних костюмах і записали свій танок на відео.

    Директор Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв розповів: «Таким чином ми вирішили підтримати пацієнтів, які хворіють на коронавірус. Окрім того, 27 травня відзначається День екстреної медичної допомоги. Коротенькі відео флешмобу з усієї країни покажуть загальнонаціональні канали. Єдиний нюанс вийшов у нас: всі міста готувалися упродовж двох тижнів, а до нас невчасно прийшов електронний лист, тому довелося все організувати за один день. Та нашим медикам не звикати працювати в екстрених умовах!»

    Додамо, що 26 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 395 нових випадків захворювань на Covid-19. Серед них – 154 дитини та 73 медпрацівники.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) області.

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    Теги: медицина Чернівці коронавірус
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    Українські медики станцювали в захисних костюмах та звеселили хворих на Covid-19 (відео)