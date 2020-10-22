Brexit: Британія і ЄС відновили переговори після суперечок



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Британія формально вийшла з ЄС в січні, але за умовами угоди про вихід вона звільниться від структур ЄС тільки після перехідного періоду з 1 січня 2021 року

Угода повинна бути укладена до кінця місяця

Велика Британія і Європейський Союз 22 жовтня відновлять переговори про нову торговельну угоду після семи днів, втрачених через погрози і взаємні звинувачення. Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що перемовини відновлюються за кілька тижнів до останнього терміну укладення угоди.

«Британія з минулої п'ятниці відмовлялася відновити переговори після того, як лідери ЄС заявили на саміті, що Лондон має піти на компроміс з невирішених питань», – йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон дав зрозуміти, що готовий відмовитися від процесу, але після телефонної розмови 21 жовтня між учасниками переговорів, заявив, що тепер є основа для продовження переговорів.

У спільному документі вони домовилися, що британець Девід Фрост і переговірник ЄС Мішель Барньє проведуть новий раунд переговорів в Лондоні найближчими днями, оскільки обидві сторони попереджають, що угода повинна бути укладена до кінця місяця.

«Переговори будуть проходити за всіма столами переговорів одночасно. Якщо обидві сторони не домовляться про інше, переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні», – йдеться в документі.

У заяві наголошується, що «на цих переговорах нічого не вважається узгодженим до тих пір, поки не буде досягнута остаточна загальна угода».

Британія формально вийшла з ЄС в січні, але за умовами угоди про вихід вона звільниться від структур ЄС тільки після перехідного періоду з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті погодилися продовжити переговори з Британією з метою укладення торгової угоди, однак доручили прискорити підготовку до сценарію відсутності угоди.

Раніше Єврокомісія надіслала Британії попередження про порушення угоди про Brexit у зв'язку зі схваленням проєкту «Про внутрішній ринок», що знищує попередні домовленості.

Як повідомлялося 17 жовтня, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон тепер готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.