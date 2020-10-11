Джонсон і Меркель провели переговори про торгівлю ЄС і Британії
Джонсон розповів про готовність Лондона до повернення торгових відносин з Євросоюзом на умовах Світової організації торгівлі
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Про це повідомляється на сайті уряду.
Британський політик розповів про готовність Лондона до повернення торгових відносин з Євросоюзом на умовах Світової організації торгівлі.
За його словами, Британія згодна на такий результат, якщо переговори з Брюсселем про вільну торгівлю завершаться провалом.
Джонсон також відзначив бажання прийти до домовленостей з Європою і вказав на необхідність врегулювання «істотних протиріч, особливо в сфері рибальства, а також в питанні про єдині правила гри».
Нагадаємо, на початку вересня Єврокомісія виступила з жорсткою заявою за підсумками надзвичайної зустрічі спільного Комітету ЄС-Великобританія по виконанню угоди про Brexit.
Як повідомлялося, Джонсон в ООН закликав встановити правду про походження Covid-19.