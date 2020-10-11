Джонсон і Меркель провели переговори про торгівлю ЄС і Британії



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Джонсон обговорив з Меркель торгові переговори Британії з ЄС

Джонсон розповів про готовність Лондона до повернення торгових відносин з Євросоюзом на умовах Світової організації торгівлі

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Британський політик розповів про готовність Лондона до повернення торгових відносин з Євросоюзом на умовах Світової організації торгівлі.

За його словами, Британія згодна на такий результат, якщо переговори з Брюсселем про вільну торгівлю завершаться провалом.

Джонсон також відзначив бажання прийти до домовленостей з Європою і вказав на необхідність врегулювання «істотних протиріч, особливо в сфері рибальства, а також в питанні про єдині правила гри».

Нагадаємо, на початку вересня Єврокомісія виступила з жорсткою заявою за підсумками надзвичайної зустрічі спільного Комітету ЄС-Великобританія по виконанню угоди про Brexit.

Як повідомлялося, Джонсон в ООН закликав встановити правду про походження Covid-19.

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