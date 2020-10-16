Євросоюз готується до сценарію Brexit без торгової угоди



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Прогрес на переговорах щодо ключових питань недостатній, щоб досягти угоди

Саміт ЄС все ж дозволив продовжити переговори на «кілька тижнів», але встановив дедлайн – 31 грудня

Саміт ЄС закликав країни Євросоюзу і всіх зацікавлених гравців готуватися до Brexit без досягнення з Британією угоди про торгівлю. Єврокомісію також уповноважили підготувати набір надзвичайних односторонніх заходів на цей випадок.

Відповідну заяву затвердили на саміті ЄС по Brexit у четвер, 15 жовтня.

Саміт все ж санкціонував продовження переговорів на «кілька тижнів», але не пізніше 31 грудня.

«Європейська рада (саміт ЄС, – ред.) підтверджує, що перехідний період завершиться 31 грудня 2020 року, і зі стурбованістю відзначає, що прогрес на переговорах щодо ключових для спільноти питань недостатній, щоб досягти угоди. В цих умовах Євросоюз доручає своєму головному переговірнику (Мішелю Барньє) продовжити переговори в найближчі тижні і закликає Велику Британію вжити необхідних заходів, щоб зробити угоду можливою», – сказано в документі.

«У зв'язку з цим Європейська рада закликає всі країни та інститути співтовариства, а також всіх зацікавлених гравців активізувати роботу на всіх рівнях щодо підготовки до всіх сценаріїв, включаючи відсутність угоди. Саміт доручає Європейській комісії своєчасно підготувати пропозиції односторонніх надзвичайних заходів для забезпечення інтересів Євросоюзу», – йдеться у заяві.

Крім того, Саміт ЄС заявив Британії, що Угода про вихід Великої Британії з ЄС «і всі протоколи повинні бути імплементовані своєчасно і в повному обсязі».

Нагадаємо, цього тижня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про торгівлю ЄС і Британії.

На початку вересня Єврокомісія виступила з жорсткою заявою за підсумками надзвичайної зустрічі спільного Комітету ЄС-Великобританія по виконанню угоди про Brexit.