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    Brexit: Іспанія і Британія підписали угоду щодо Гібралтару

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    Гібралтар - заморська територія Великої Британії, що знаходиться в південній частині Піренейського півострова - Brexit: Іспанія і Британія підписали угоду щодо Гібралтару
    Гібралтар - заморська територія Великої Британії, що знаходиться в південній частині Піренейського півострова

    Тепер угода повинна бути схвалена урядом Іспанії і ратифікована її парламентом

    Глава МЗС Іспанії Жозеп Боррель у понеділок, 4 березня, підписав податкову угоду, що регулює ситуацію з Гібралтаром після виходу Великобританії з ЄС. Про це міністр повідомив у соцмережі Twitter. 

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    За його словами, це перша міжнародна угода, підписана між Іспанією та Сполученим Королівством щодо Гібралтару після Утрехтського договору. 

    Як пише Еl Pais, сторони домовилися про те, що фізичні особи, які проводять більш як півроку в Іспанії, а також підприємства з більшою частиною активів або доходів на іспанській території повинні будуть платити податки в Піренейському королівстві. 

    Тепер угода повинна бути схвалена Радою міністрів і ратифікована парламентом країни. 

    Гібралтар є заморською територією Великобританії на Піренейському півострові, оспорюваною Мадридом. Політична гострота цієї проблеми в британо-іспанських відносинах залишалася приглушеною, поки обидві країни перебували в Євросоюзі. Однак після Brexit, жителі Гібралтару можуть втратити доступ до європейського ринку. 

    Пізніше глава іспанського уряду Педро Санчес заявив, що йому вдалося домовитися з Великобританією з питання про майбутнє Гібралтару.

     

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