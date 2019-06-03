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    Зеленський і Кучма провели спільний брифінг

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    Зеленський повернув Кучму у контактну групу - Зеленський і Кучма провели спільний брифінг
    Зеленський повернув Кучму у контактну групу

    На думку Кучми, Зеленський повинен «менше говорити і більше робити»

    Президент Володимир Зеленський та експрезидент Леонід Кучма у понеділок провали спільний брифінг в Адміністрації президента. 

    В анонсі до події зазначалося, що попередня акредитація не потрібна.

    Під час короткого брифінгу Зеленський заявив про повернення Леоніда Кучми у Тристоронню контактну групу, яка займається мирними переговорами щодо Донбасу.

    Про тему брифінгу в Адміністрації заздалегідь не повідомили.

    Як повідомлялося, раніше другий президент України Леонід Кучма побажав главі держави Володимиру Зеленському менше говорити, а більше робити, звернувши увагу на високотехнологічну космічну галузь.

    Нагадаємо, сьогодні Зеленський звільнив заступника голови СБУ.

     

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