Зеленський і Кучма провели спільний брифінг
Зеленський повернув Кучму у контактну групу
На думку Кучми, Зеленський повинен «менше говорити і більше робити»
Президент Володимир Зеленський та експрезидент Леонід Кучма у понеділок провали спільний брифінг в Адміністрації президента.
В анонсі до події зазначалося, що попередня акредитація не потрібна.
Під час короткого брифінгу Зеленський заявив про повернення Леоніда Кучми у Тристоронню контактну групу, яка займається мирними переговорами щодо Донбасу.
Про тему брифінгу в Адміністрації заздалегідь не повідомили.
Як повідомлялося, раніше другий президент України Леонід Кучма побажав главі держави Володимиру Зеленському менше говорити, а більше робити, звернувши увагу на високотехнологічну космічну галузь.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський звільнив заступника голови СБУ.