Зеленський і Кучма провели спільний брифінг



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Зеленський повернув Кучму у контактну групу

На думку Кучми, Зеленський повинен «менше говорити і більше робити»

Президент Володимир Зеленський та експрезидент Леонід Кучма у понеділок провали спільний брифінг в Адміністрації президента.

В анонсі до події зазначалося, що попередня акредитація не потрібна.

Під час короткого брифінгу Зеленський заявив про повернення Леоніда Кучми у Тристоронню контактну групу, яка займається мирними переговорами щодо Донбасу.

Про тему брифінгу в Адміністрації заздалегідь не повідомили.

Як повідомлялося, раніше другий президент України Леонід Кучма побажав главі держави Володимиру Зеленському менше говорити, а більше робити, звернувши увагу на високотехнологічну космічну галузь.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський звільнив заступника голови СБУ.