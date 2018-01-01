Британці заявили про перехоплення російських літаків
- Сьогодні, 15:30
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Винищувач Eurofighter Typhoon
Російські літаки не вперше за останні роки порушують повітряний простір інших країн
У Міністерстві оборони Великобританії заявили, що підняли винищувачі Королівських військово-повітряних сил для перехоплення російських літаків, які наблизилися повітряного простору країни, передає Sky News.
«Ми можемо підтвердити негайну реакцію Typhoon (винищувачі Eurofighter Typhoon) з авіабази ВПС Лоссімут (Шотландія), літаки вилетіли сьогодні вранці, це операція в реальному часі, тому ми не зможемо забезпечити додаткової інформації до завершення місії», - йдеться у заяві.
З тих пір відомство підтвердило, що інцидент вже закінчено.