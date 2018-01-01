Британці заявили про перехоплення російських літаків

Російські літаки не вперше за останні роки порушують повітряний простір інших країн

У Міністерстві оборони Великобританії заявили, що підняли винищувачі Королівських військово-повітряних сил для перехоплення російських літаків, які наблизилися повітряного простору країни, передає Sky News. «Ми можемо підтвердити негайну реакцію Typhoon (винищувачі Eurofighter Typhoon) з авіабази ВПС Лоссімут (Шотландія), літаки



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Винищувач Eurofighter Typhoon

Російські літаки не вперше за останні роки порушують повітряний простір інших країн

У Міністерстві оборони Великобританії заявили, що підняли винищувачі Королівських військово-повітряних сил для перехоплення російських літаків, які наблизилися повітряного простору країни, передає Sky News.

«Ми можемо підтвердити негайну реакцію Typhoon (винищувачі Eurofighter Typhoon) з авіабази ВПС Лоссімут (Шотландія), літаки вилетіли сьогодні вранці, це операція в реальному часі, тому ми не зможемо забезпечити додаткової інформації до завершення місії», - йдеться у заяві.

З тих пір відомство підтвердило, що інцидент вже закінчено.