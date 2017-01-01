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    Британія і ЄС порозумілися щодо Brexit

    Жорсткого кордону з Північною Ірландією не буде - заявила Мей
    Велика Британія і Європейський Союз досягли домовленостей щодо Brexit і готові перейти до другого етапу переговорів, передає Sky News. «На переговорах щодо Brexit було досягнуто значного прогресу. Ми готові перейти до другого етапу (переговорів - ред.)», - заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер на спільній
    • Сьогодні, 09:29
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    Тереза Мей і&nbsp;Жан-Клод Юнкер
    Тереза Мей і Жан-Клод Юнкер

    Жорсткого кордону з Північною Ірландією не буде - заявила Мей

    Велика Британія і Європейський Союз досягли домовленостей щодо Brexit і готові перейти до другого етапу переговорів, передає Sky News.

    «На переговорах щодо Brexit було досягнуто значного прогресу. Ми готові перейти до другого етапу (переговорів - ред.)», - заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

    «Угода щодо Brexit забезпечить права трьох мільйонів громадян ЄС, які проживають у Великій Британії ... І жорсткого кордону з Північною Ірландією не буде», - заявила очільниця британського уряду.

    Крім того, вона зазначила, що домовленість щодо Brexit, «не означає, що Велика Британія залишиться на Єдиному ринку (ЄС - ред.)». Також, з її слів, з ЄС було погоджено фінансову домовленість, «справедливу для британських платників податків».

     

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