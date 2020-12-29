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    ЄС закупить ще 100 млн доз вакцини Pfizer від Covid-19

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    <span>ЄС має контракти на постачання вакцин із шістьма різними компаніями&nbsp;</span> - ЄС закупить ще 100 млн доз вакцини Pfizer від Covid-19
    ЄС має контракти на постачання вакцин із шістьма різними компаніями 
    Фото з відкритих джерел

    Вакциною Pfizer вже щеплюють жителів Євросоюзу

    Європейський союз вирішив замовити у компаній Pfizer та BioNTech ще одну велику партію вакцини від коронавірусу. Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен на сторінці у Twitter.

    Як зазначила фон дер Ляйен, зараз в Євросоюзі є 200 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

    «Так, у нас буде 300 мільйонів доз вакцини, яка була оцінена як безпечна та ефективна. Далі будуть й інші вакцини від коронавірусу», – написала глава Єврокомісії.

    Нагадаємо, що 21 грудня Євросоюз схвалив використання вакцини від коронавірусу Pfizer.

    8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. 

    Теги: ЄС Twitter вакцинація
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