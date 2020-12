ЄС закупить ще 100 млн доз вакцини Pfizer від Covid-19

Європейський союз вирішив замовити у компаній Pfizer та BioNTech ще одну велику партію вакцини від коронавірусу. Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен на сторінці у Twitter.

Як зазначила фон дер Ляйен, зараз в Євросоюзі є 200 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

«Так, у нас буде 300 мільйонів доз вакцини, яка була оцінена як безпечна та ефективна. Далі будуть й інші вакцини від коронавірусу», – написала глава Єврокомісії.

We decided to take an additional 100 million doses of the #BioNTech /@Pfizer vaccine, which is already being used to vaccinate people across the EU.



We will therefore have 300 million doses of this vaccine, which was assessed as safe and effective.



More vaccines will follow!