ЄС закупить ще 100 млн доз вакцини Pfizer від Covid-19

Вакциною Pfizer вже щеплюють жителів Євросоюзу

Європейський союз вирішив замовити у компаній Pfizer та BioNTech ще одну велику партію вакцини від коронавірусу. Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен на сторінці у Twitter.

Як зазначила фон дер Ляйен, зараз в Євросоюзі є 200 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

«Так, у нас буде 300 мільйонів доз вакцини, яка була оцінена як безпечна та ефективна. Далі будуть й інші вакцини від коронавірусу», – написала глава Єврокомісії.

We decided to take an additional 100 million doses of the #BioNTech /@Pfizer vaccine, which is already being used to vaccinate people across the EU.



We will therefore have 300 million doses of this vaccine, which was assessed as safe and effective.



More vaccines will follow! — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 29, 2020

Нагадаємо, що 21 грудня Євросоюз схвалив використання вакцини від коронавірусу Pfizer.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.