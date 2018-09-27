Британія відмовилася допомагати РФ у «розслідуванні» отруєння Скрипалів



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Рішення про відмову ухвалювалося у Британії на найвищому політичному рівні

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії відмовилося надавати правову допомогу Генеральній прокуратурі Росії у «розслідуванні» отруєння екс-агента розвідки РФ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Про це йдеться в коментарі посольства Росії у Сполученому Королівстві.

Зазначається, що дипломатичне представництво отримало відмову від МВС Британії 25 вересня «після численних нагадувань» про відповідний запит Генпрокуратури РФ.

За даними посольства, Британія мотивувала свою відмову пунктом b статті 2 Європейської конвенції щодо взаємної допомоги у кримінальних справах.

«Згідно з цим пунктом, «у допомозі може бути відмовлено, якщо сторона вважає, що виконання прохання може нанести шкоду суверенітету, безпеці, громадському порядку (ordre public — засади правопорядку) або іншим суттєво важливим інтересам». У листі було зазначено, що рішення про відмову ухвалювалося на найвищому політичному рівні», — йдеться у повідомленні.

У посольстві наголосили, що ця відмова фактично означає бажання Британії не надавати Росії будь-яких доказів і свідчень у справі про отруєння Скрипалів. Також зазначається, що Лондон не надсилав Москві запитів щодо видачі підозрюваних або отримання правової допомоги у цій справі.

Російське диппредставництво вважає, що ці факти говорять про «політичну і пропагандистську мету», якої нібито хоче досягнути Велика Британія, зокрема для «для нагнітання антиросійських настроїв і ізоляції РФ на міжнародній арені».

Зазначимо, що в Росії після отруєння Скрипалів порушили кримінальну справу, бо Юлія Скрипаль має громадянство РФ. Водночас британське слідство упевнене, що за цим нападом стоять російські спецслужби.

26 вересня The Insider і дослідницька група Bellingcat оприлюднили нову частину свого розслідування, в якій ідетья, що Руслана Боширова, підозрюваного в отруєнні Скрипалів, насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у справі Скрипалів.

У четвер, 6 вересня, пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Постійний представник РФ при ООН і в Раді безпеки Василь Небензя заявив, що Російська Федерація «ніколи не розробляла, ніколи не виробляла і ніколи не накопичувала запаси «Новачка».

Також ЗМІ оприлюднило відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів.