Трагедія російської розвідки, або Місія Петрова-Боширова провалена



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Історіям Олександра Петрова та Руслана Боширова про їхню мандрівку до Англії не повірили навіть в Росії

У Путіна намагаються стерти з пам’яті росіян смішний шпигунський дует

Історію з двома російськими підозрюваними в отруєннях у Солсбері, у Великій Британії, сприйняли з недовірою та насмішками у всьому світі. Але найнеочікуванішим стало те, що розповідям Олександра Петрова та Руслана Боширова не повірили навіть у самій Росії.

Нагадаємо, у їхній сповіді, яка пролунала з кремлівських каналів, йшлося про те, що вони – лише туристи, а не наймані вбивці.

Провальна спроба вразити Путіна?

Російський опозиційний політик, екс-офіцер Комітету держбезпеки Геннадій Гудков завжди підозрював, що атака в Солсбері була роботою російських агентів. Коли колишній офіцер КДБ побачив двох чоловіків на телебаченні, одразу після того, як президент РФ Володимир Путін закликав пару з'явитися до себе і надати пояснення, будь-які сумніви у нього зникли.

Геннадій Гудков переконаний, що Петров та Боширов є агентами російської військової розвідки - ГРУ

«Напевно, краще б вони змовчали, - розмірковує Гудков, сидячи в офісі, прикрашеному медалями, отриманими на службі. - Всі мислячі люди в Росії запитують: що це було? для чого це було?».

Тепер політик переконаний, що чоловіки є агентами російської військової розвідки - ГРУ.

Гудков каже, що за даними його власних джерел, напад на розвідника-перебіжчика Сергія Скрипаля був спробою ГРУ (Головного розвідувального управління, - «Главком») вразити президента РФ Путіна заради досягнення більшого впливу та влади.

Але Гудков не може зрозуміти навіщо підозрюваних відправили на телеінтерв'ю. «Про що думав Путін? Я вважаю, це свідчить про деградацію можновладців, вони втратили здатність робити щось як слід, система розпадається».

Схоже, навіть офіційна версія ГРУ тріщить по швах.

Чи мали підозрювані паспорти розвідників?

Прес-секретар міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова порівняла історію з отруєнням Скрипалів із легендою монстра озера Лох-Несс. «Всі їх бачили, всі з ними говорили... але ретельніша перевірка показує, що це все фальшивка», - сказала вона.

Однак міжнародна команда розслідувачів Bellingcat отримала форму паспорта Олександра Петрова. Штамп у верхній частині документа вказує: «Не розголошувати». Інше маркування може бути абревіатурою «Цілком таємно» («СС» - «совершенно секретно», рос.) поряд - нібито номер телефону міністерства оборони РФ.

Схоже, документ є справжнім.

Жінка, яка нині проживає у квартирі за адресою, вказаною в документах Петрова, стверджує, що вона там живе вже чотири роки і ніколи не зустрічалась із попереднім власником, однак за цей час отримала кілька повідомлень про порушення правил дорожнього руху на ім'я Олександра Петрова.

Подальше розслідування Bellingcat виявило, що номери закордонних паспортів підозрюваних в отруєнні в Солсбері були випущені в тій же партії, що й документи інших співробітників ГРУ.

Номери паспортів Петрова і Боширова, як стверджують розслідувачі, дуже схожі на номер паспорта Едуарда Широкова (Шишмакова), якого Чорногорія звинувачує в спробі організації перевороту, і якого ЗМІ називали співробітником ГРУ. «Якщо у них номера закінчуються на 294 і 297, то у Широкова (Шишмакова) - той самий номер паспорта, але з закінченням 323, тобто з різницею в 25 і 27 виданих паспортів відповідно», - сказано в публікації Bellingcat.

Засоби масової інформації вибухнули насмішками після телевізійного «інтерв'ю», під час якого підозрювані намагалися представити себе як ні у чому не винних ентузіастів, любителів готичної архітектури. Особливу недовіру і насмішки викликали розповіді про те, що вони – гей-пара.

Так чинить Москва: обвинувачена в усьому, починаючи від втручання у вибори США і закінчуючи катастрофою MH17 над Україною, Росія нав’язує власні теорії та сіє сумніви в усьому і всюди.

Але реакція громадян цього разу засвідчила, що чиновники пішли занадто далеко.

Суспільство сміється з влади

«Ті, хто хоче вірити підозрюваним, досі вірять, однак решта каже, що це катастрофа», - стверджує Олександр Баунов з Московського Центру Карнегі, який називає телеінтерв’ю Боширова і Попова смішним.

«Якщо рівень наших спецслужб настільки низький, то постає питанням, чого ж очікувати від цих установ?», - додає він.

Баунов вважає, що атака нервовим агентом була своєрідним сигналом будь-кому з росіян, хто планує зраду. Але фокус не вдався: замість того, щоб тремтіти від страху, багато росіян сміються над своїми шпигунами. «Не просто дражнять, а знущаються. Мої друзі не могли повірити, що наші спецслужби можуть бути настільки гнилими», - визнає Геннадій Гудков.

Враховуючи кількість жартів та мемів на цю тему у соціальних мережах, деякі коментатори пишуть, що такий провал – це вже занадто. «Те, що здавалося неприйнятним раніше, стало новою нормою», - написав російський колумніст Андрій Колесніков в «Газеті.ру», називаючи «підозрюваних» клоунами, а їхню історію – «очевидною, нахабною брехнею».

Але річ не лише у розвідниках. «Суспільство сміється над владою, - пише журналіст. - Державна пропаганда стає справді комічною, вона дискредитує і послаблює тих, хто у владі». І це не обмежується «справою Скрипаля».

Коментатори у цьому контексті також згадують незвичайне відео, на якому глава Національної гвардії Росії викликає критика Кремля, опозиціонера Олексія Навального на дуель.

Віктор Золотов у формі погрожував перетворити опозиційного політика на відбивну, розмахуючи кулаками і стверджуючи, Навальний потребує «гарного виховання».

Очевидно, метою було залякати (і Навального, і росіян), однак замість цього відеоролик викликав шквал презирства, низка громадських діячів зняла пародії на грізний виклик генерала.

«Це ще один приклад послаблення контролю», - стверджує російський журналіст Олександр Баунов, який називає бажання налякати характерною рисою країни, яка намагається встановити свої порядки як вдома, так і за кордоном.

Історія зі шпигунами має великий ризик для Росії. Адже саме зараз Сполучені Штати розглядають запровадження подальших жорстких санкцій проти Москви, пов'язаних з хімічною атакою. «На міжнародному рівні момент не міг бути гіршим», - зазначив Олександр Баунов, запевняючи, що за бравадою російських чиновників ховається тривога.

«Вірогідність, що уряд США не накладе наступну низку санкцій, майже нульова, - вважає він. - Це може бути катастрофічно».

Джерело: ВВС