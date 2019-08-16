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    Британія заборонила поставки підводних апаратів в Росію

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    Британія заборонила поставки підводних апаратів в Росію

    Заборона набула чинності 14 серпня 2019 року

    Великобританія ввела заборону на постачання в Російську Федерацію підводних апаратів та супутнього обладнання.

    Про це повідомляє пресслужба Департаменту з питань міжнародної торгівлі.

    Як повідомляється, заборона поширюється на експорт підводних підводних апаратів та комплектуючих до них, програмного забезпечення і технологій.

    Нові обмеження були введені з-за того, що Росія розвиває певні функціональні можливості, у тому числі здатність відстежувати, отримувати доступ і порушувати роботу підводних комунікацій.

    Ці дії, за оцінкою офіційного Лондона, що представляють загрозу для національної безпеки Великобританії, а новий контроль повинен мінімізувати ризики.

    В документі уточнюється, що заборона набула чинності 14 серпня поточного року.

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