Британія заборонила поставки підводних апаратів в Росію



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Заборона набула чинності 14 серпня 2019 року

Великобританія ввела заборону на постачання в Російську Федерацію підводних апаратів та супутнього обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту з питань міжнародної торгівлі.

Як повідомляється, заборона поширюється на експорт підводних підводних апаратів та комплектуючих до них, програмного забезпечення і технологій.

Нові обмеження були введені з-за того, що Росія розвиває певні функціональні можливості, у тому числі здатність відстежувати, отримувати доступ і порушувати роботу підводних комунікацій.

Ці дії, за оцінкою офіційного Лондона, що представляють загрозу для національної безпеки Великобританії, а новий контроль повинен мінімізувати ризики.

В документі уточнюється, що заборона набула чинності 14 серпня поточного року.