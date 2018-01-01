Британська палата громад прийняла закон про Brexit

Законопроект визначає датою виходу Британії зі складу ЄС 29 березня 2019 року

Палата громад парламенту Великої Британії в остаточному читанні прийняла законопроект про вихід країни зі складу Євросоюзу, повідомляє The Independent. [READ_MORE] Законопроект в третьому читанні підтримали 324 члени нижньої палати, проти виступили 295. Тепер документ буде направлений у палату лордів. Законопроект визначає датою виходу



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Законопроект визначає датою виходу Британії зі складу ЄС 29 березня 2019 року

Палата громад парламенту Великої Британії в остаточному читанні прийняла законопроект про вихід країни зі складу Євросоюзу, повідомляє The Independent.

Законопроект в третьому читанні підтримали 324 члени нижньої палати, проти виступили 295. Тепер документ буде направлений у палату лордів.

Законопроект визначає датою виходу Британії зі складу ЄС 29 березня 2019 року і встановлює верховенство британського законодавства над європейським.

Міністр у справах Brexit Девід Девіс наголосив, що прийняття документа має важливе значення «для підготовки країни до історичного рубежу».

У грудні 2017 Лондон і Брюссель завершили першу фазу переговорів щодо виходу Британії з європейського блоку.

ЄС шукає способи компенсувати очікувану в зв'язку з Brexit втрату 12-15 млрд євро в рік. Єврокомісія планує ввести збори з іноземних туристів (після Brexit до них приєднаються і британці), податки на пластикову упаковку і збори за викиди парникових газів.