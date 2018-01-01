Лідери ЄС офіційно запропонували британцям залишитися в Євросоюзі

Туск - британцям: Наші серця все ще відкриті для вас

Євросоюз досі сподівається, що британці змінять свою думку і не виходитимуть зі спільноти. Про це заяви президент Європейської ради Дональд Туск, виступаючи у Європарламенті, повідомляє Reuters. Туск нагадав, що на саміті ЄС у грудні було прийняте рішення про перехід до другої фази у переговорах щодо виходу Британії з ЄС. «Якщо



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Прем'єр Великої Британії Тереза Мей

Туск - британцям: Наші серця все ще відкриті для вас

Євросоюз досі сподівається, що британці змінять свою думку і не виходитимуть зі спільноти. Про це заяви президент Європейської ради Дональд Туск, виступаючи у Європарламенті, повідомляє Reuters.

Туск нагадав, що на саміті ЄС у грудні було прийняте рішення про перехід до другої фази у переговорах щодо виходу Британії з ЄС.

«Якщо британська влада триматиметься свого рішення піти, у березні наступного року Brexit стане реальністю з усіма його негативними наслідками, якщо не зміниться думка наших британських друзів», - сказав Туск.

«Чи не сам Девід Девіс (британський міністр із питань виходу із ЄС. – Ред.) сказав: «Якщо демократія не може змінити свою думку, вона перестає бути демократією»?» – зазначив він.

«Ми тут на континенті не змінили своєї думки. Наші серця все ще відкриті для вас», – додав президент Європейської ради.

Своєю чергою, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, виконавчий орган якого веде переговори щодо виходу Великої Британії, схвалив заяву Туска: «Він сказав, що наші двері все ще відкриті. Я сподіваюсь, що це чутно в Лондоні».

Раніше очільник уряду Нідерландів Марк Рютте закликав офіційний Лондон внести ясність щодо формату майбутніх відносин після того, як Велика Британія вийде із ЄС.

Міністр Великої Британії із питань Brexit Девід Девіс поскаржився у листі до прем’єра Терези Мей на те, що Євросоюз наносить шкоду інтересам країни, коли говорить про загрозу для компаній, якщо офіційний Лондон залишить ЄС без відповідної угоди.