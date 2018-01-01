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    Facebook уважніше вивчить вплив Росії на Brexit

    Новий пошук Facebook у Великобританії вимагає від експертів компанії з безпеки проаналізувати попередні дані
    Корпорація Facebook Inc. пообіцяла провести більш детальне розслідування впливу Росії на результати референдуму про вихід Великої Британії з ЄС. Про це пише Reuters. Деякі британські законодавці вважають, що компанія здійснила лише обмежений пошук доказів того, що росіяни маніпулювали мережею і втручалися в дискусію по референдуму. Новий
    • Сьогодні, 07:31
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    Новий пошук Facebook у Великобританії вимагає від експертів компанії з безпеки проаналізувати попередні дані

    Корпорація Facebook Inc. пообіцяла провести більш детальне розслідування впливу Росії на результати референдуму про вихід Великої Британії з ЄС.

    Про це пише Reuters.

    Деякі британські законодавці вважають, що компанія здійснила лише обмежений пошук доказів того, що росіяни маніпулювали мережею і втручалися в дискусію по референдуму.

    Новий пошук Facebook у Великобританії вимагає від експертів компанії з безпеки проаналізувати попередні дані, написав Саймон Мілнер, директор з розвитку Facebook Inc в Великобританії голові парламентського комітету з цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту Даміану Коллінзу.

    У грудні Facebook повідомив, що виявив розміщену росією рекламу на всього лише 97 центів. Його аналіз, однак, стосувався тільки акаунтів, пов'язаних з Агентством інтернет-досліджень, російською пропагандистською службою.

    У минулому році Facebook знайшов 3000 оголошень, оплачених російськими агентами під виглядом американців,  з метою вплинути на громадську думку з різних внутрішніх політичних питань.

    ЄС ЗМІ Brexit розслідування Facebook
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