Пандемія спровокувала в Індії збільшення кількості дитячих шлюбів



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Офіційно дитячі шлюби в Індії заборонені

У батьків не вистачає грошей, щоб утримувати своїх дітей, тому вони домовляються про весілля

В Індії під час карантину через пандемію коронавірусу збільшилася кількість дитячих шлюбів. Причиною стали економічні наслідки обмежувальних заходів: дохід багатьох сімей впав, і дітей немає за що утримувати.

Про це повідомляє The Indian Express.

Офіційно дитячі шлюби в Індії заборонені. Згідно з місцевим законодавством, дівчина в Індії може вийти заміж після 18 років, молода людина може одружитися після 21 року. Однак на практиці ця заборона не завжди виконується і зростання дитячих шлюбів спостерігається відразу в декількох штатах.

Так, на заході в Махарашта департамент у справах жінок і дітей повідомив, що в штаті припинили 80 подібних шлюбів з березня до червня після звернення до них. На півдні в Телангане з березня до червня організація втрутилася в 218 таких випадків. У штаті Тамілнад в червні число дитячих шлюбів зросло до 40, при тому, що протягом попередніх двох років їх число не перевищувало 27.

Зазначається, що найчастіше мова йде про дівчаток і дівчат, яких видають заміж за молодих людей або чоловіків.

«Covid-19 послужив ідеальним грунтом для процвітання цього соціального зла», - вважає співробітник із соціального забезпечення в Тіруваннамалаї Христина Дорті.

Громадські працівники зазначають, що на ситуацію також вплинуло закриття шкіл, так як там діти могли харчуватися хоча б один раз в день.

«У багатьох випадках сім'ї говорять нам, що у них немає грошей, щоб платити за ще одну людину. Багато дітей залежали від шкіл - зокрема, там у них був хоча б один прийом їжі в день», - розповів The Indian Express співробітник соціальної служби Віджай Муттур.

В Індії уряд не відстежує кількість дитячих шлюбів. Загалом цим питанням займаються некомерційні організації та місцева влада. Але вони знають далеко не про всі випадки.

«Те, що ми зараз бачимо, тільки верхівка айсберга», - зазначає соціальний працівник Чежян Раму.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

Коронавірус в Україні

Всього 52043

Хворіють 25898

Одужали 24800

Померли 1345

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Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.