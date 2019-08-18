Британські дослідники зафіксували нові докази участі Росії в конфлікті на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військові під час боїв в Іловайську, 26 серпня 2014 року

Нові дані використають під час позову до Європейського суду з прав людини

Базована в Лондоні дослідницька група Forensic Architecture зафіксувала нові докази участі російських військових у конфлікті на сході України.

Про це пише британське видання The Guardian.

Згідно з повідомленням, дослідники зібрали свідчення російського військового втручання під час боїв за Іловайськ Донецької області в серпні 2014 року. Нові дані використають під час позову до Європейського суду з прав людини. Їх мають оприлюднити 19 серпня.

За даними The Guardian, докази включають численні супутникові зображення російських озброєних конвоїв на території України і танку «Т-72Б3». На момент боїв цю модель використовували лише російські Збройні сили.

Крім того, дослідники проаналізували 2500 годин відео, опублікованих жителями Донбасу на YouTube в зазначений часовий проміжок.

Наприкінці серпня 2014 року українські військові потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Військові регулярних частин Збройних сил Росії, що вторглися до України під прикриттям підтримуваних ними сепаратистів, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти.