Британським фанатам Ліги чемпіонів дали рекомендації щодо поїздок в Україну

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Вболівальникам порадили бути в курсі поточної політичної ситуації

Посольство Великобританії в Україні рекомендує британським уболівальникам під час поїздки до України «уникати будь-яких дій, які могли б спровокувати ворожу реакцію» через, зокрема, війну на Донбасі.

Про це говориться у рекомендаціях британського диппредставництва.

«Більшість поїздок до України відбуваються без проблем, проте були випадки насильницьких нападів на іноземних громадян у Києві. Деякі з них, можливо, були на ґрунті расизму, тому виявляйте особливу обережність і будьте пильними. Радимо бути в курсі поточної політичної ситуації (зокрема, напруженості між Україною і Росією) і уникати будь-яких дій, які могли б спровокувати ворожу реакцію», - зазначили у посольстві.

Посольство рекомендує британським уболівальникам використовувати для обміну валюти банки та офіційні обмінні пункти.

«Як і в будь-якому іншому місті, остерігайтеся кишенькових злодіїв і викрадачів сумок в аеропортах, на залізничних станціях, в центрі міста, на стадіоні і під час поїздок у громадському транспорті, не тримайте коштовності і гаманці на видноті», - говориться у рекомендаціях.

Посольство зазначає, що вживання алкоголю в Україні та паління заборонено в громадських місцях (окрім барів і ресторанів). «Місцеві алкогольні напої здебільшого міцніші, ніж у Великобританії, тому враховуйте це», - радять британським уболівальникам.

Нагадаємо, 26 травня у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА між англійським «Ліверпулем» та іспанським «Реалом».

Джерело: Інтерфакс-Україна