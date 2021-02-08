Експорт з Британії до ЄС обвалився до 70%

Британські перевізники називають вагомим фактором бюрократичну тяганину

У січні 2021 року обсяг експорту з Великої Британії до країн Євросоюзу обвалився на 68% порівняно з торішнім показником.

За даними Асоціації автоперевізників (RHA), це сталося внаслідок виходу Сполученого Королівства з митного союзу та спільного ринку ЄС, повідомляє DW.

У RHA також пояснюють таке стрімке скорочення британського експорту до ЄС пандемією коронавірусу.

Водночас британські перевізники називають значно вагомішим фактором бюрократичну тяганину та запровадження процедури контролю товарів, чого раніше не було.

«RHA ще раніше застерігала британський уряд від можливих негативних торговельних наслідків Brexit, закликаючи урядовців відшукати шляхи, котрі краще б регламентували б торговельні відносини з Євросоюзом, однак ці заклики залишилися непочутими», – зазначає виконавчий директор RHA Річард Бернетт.

За його словами, тепер багато вантажівок, які везуть вантаж з Євросоюзу до Великобританії, повертаються до ЄС порожніми, адже нині чимало британських компаній навіть не намагаються експортувати до ЄС.

Ще одним вагомим недоліком перевізники вважають значний брак британських митників. За даними RHA, наразі працює близько 10 тисяч митників, що становить лише п'яту частину від необхідної кількості.

У свою чергу в британському уряді відмовилися визнавати дані RHA, наголошуючи, що ситуація з зовнішньоторговельною активністю «нормальна».

Нагадаємо, ЄС та Велика Британія уклали угоду про торгівлю та співробітництво після Brexit, яка набрала чинності з 31 грудня 2020 року.

Як повідомлялося раніше, з1 січня українські товари мають вільний доступ на ринок Великої Британії.

Крім того, Україна розширює можливості для преференційного експорту товарів на ринки ЄС, Норвегії, Ісландії, Швейцарії та Грузії в рамках Регіональної конвенції «ПанЄвроМед».