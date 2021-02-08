Росія знову образилася на Євросоюз

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Вы будете смеяться, но в Москве снова обиделись на Евросоюз. И даже внесли элементы конспирологии в европейскую политику. Хотя тут с логикой вообще все очень сложно. Что, собственно, произошло? Главный дипломат Евросоюза Жозеп Борель на днях слетал в Москву, поговорил с грустной лошадкой из российского МИДа Лавровым и стороны расстались, мягко говоря, недовольные друг другом. По возвращении Боррель заявил, что с правами человека в Мордоре все печально, орки все сильнее отдаляются ментально и юридически от людей и эльфов, а значит 22 февраля на встрече глав МИДов стран ЕС, могут ввести новые санкции. Все логично. Чему удивляется Кремль?

Главное, на встрече главный по дипломатии Евросоюза напоминал Лаврову, что никто их не заставлял «слезать с деревьев, надевать штаны с рубашкой и изображать из себя людей». Они сами захотели выглядеть, как люди, говорить, как люди. И на этом основании хотят чтобы к ним относились, как к людям. Это я о том, что Россия добровольно приняла на себя обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. А теперь, когда ЕС требует эти обязательства выполнять, вопит о вмешательстве.

В МИД РФ возмущенно заявили, что удивлены в связи с оценками Борреля, которые «сильно контрастируют» с тем, что он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи. Ребята, какие проблемы? Откажитесь от обязательств – какие проблемы? К черту эти неудобные штаны, на дереве гораздо веселее, хоть и климат не везде подходящий. К вам будут относиться соответствующе и никто ничего не будет требовать. Забор бетонный по периметру поставят с часовыми из НАТО и веселитесь, как хотите в резервации. Честное слово – Украина такое решение только поддержит. С восторгом. Мы даже готовы в добровольном порядке принять на себя обязательства перед ЕС ежедневно перебрасывать за стену какую-то еду. Нам не жалко – все равно много выбрасываем, а так хоть с пользой…