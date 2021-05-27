«Буде дружба». Російське агентство планує обмінюватися співробітниками з українською компанією

На сторінці Banda Agency в Instagram наразі про співпрацю із Setters нічого не повідомляють

Українська креативна агенція Banda Agency, яка відома, серед іншого, розробкою єдиного бренду України Ukraine NOW, і російське комунікаційне агентство Setters оголосили про співпрацю. Про це Setters повідомило на своїй сторінці в Instagram.

Російське агентство повідомило, що відправило до Києва для обміну досвідом п’ятьох своїх співробітників з офісу в Санкт-Петербурзі. Восьмого червня вони мають повернутися разом із п’ятьома працівниками Banda Agency.

Setters обіцяє влаштувати «мікро-реаліті» й публікувати сторіз про роботу своїх співробітників. «Як буде дружба українською? А так і буде!» — завершується допис українською мовою. Коментарі під публікацією вимкнені.

На сторінці Banda Agency в Instagram наразі про співпрацю із Setters нічого немає. Але, як пише видання «Букви», українська агенція публікувала в себе сторіз із співробітниками Setters і як доказ наводить скриншоти. (Цих сторіз наразі немає в акаунтах обох агентств.)

Banda Agency відома розробкою єдиного бренду України Ukraine NOW, за допомогою якого наша держава позиціонується за кордоном. Серед інших відомих проєктів агенції – ребрендинг Чорнобильської зони й комунікаційна кампанія про анексований Крим «CRIME(A)».

Banda також співпрацювала з «Яндекс.Україна», але відбувалося це ще в грудні 2013 – початку 2014-го років.

На сайті Setters зазначено, що це одне з п’яти найкращих комунікаційних агентств Росії. Офіси компанії розташовані в Москві, Санкт-Петербургу та Маямі.

У соцмережах помітили співпрацю Banda Agency з російським агентством і розкритикували такий крок агенції.

У Banda публічно поки не коментували ситуацію. Нам не вдалося знайти публічних висловлювань Banda щодо співпраці з Росією. Ми спробуємо дізнатися позицію агенції з приводу ситуації, що склалася.