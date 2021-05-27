Ексміністр назвав альтернативи для польотів у Росію після «закриття» Мінську

Дипломат запевнив, що після блокування мінського хабу « кінця світу » не буде

Перспективні шляхи сполучення повітрям дипломат вбачає через Стамбул, Грузію та країни Балтії

Українці і досі літають до Росії, і за відсутності прямого авіасполучення мінський хаб був найзручнішим способом дістатися туди повітрям. Ексміністр Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому» розповів про можливі варіанти авіасполучення після блокування мінського хабу.

Дипломат переконаний, аби дістатися до Росії повітрям, можна буде скористатися достойними шляхами. «Способи будуть – Стамбул, Грузія, країни Балтії, що мають регулярне сполучення з Росією», – підкреслив він.

Володимир Омелян наголосив на тому, що це буде менш зручно, але, починаючи з 2015 року, все одно треба було робити певний «гак», тепер він просто стане трохи більшим.

Додамо, що українці, які перебувають у Республіці Білорусь на лікуванні, після закриття авіасполучення не можуть повернутися додому. Про це повідомила одна з таких пацієнток Анна Курілова.

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту. Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.

Нагадаємо, що білоруська опозиція, зокрема офіс Світлани Тихановської, Координаційна рада, Народне антикризове управління, штаб Цепкало, Bypol та інші демократичні сили виступили зі спільною заявою, в якій оголосили про підготовку до «нової активної фази протесту».

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