Україна закликала генсека ОБСЄ приділити більше уваги окупованому Криму

Генеральна секретарка ОБСЄ в Європі Хельга Шмід приїхала з візитом в Україну

МЗС України хоче, щоб ОБСЄ збільшила кількість своїх зусиль на кримському напрямку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ приділяти більше уваги ситуації на анексованому півострові. Про це після зустрічі з генсеком ОБСЄ Хельгою Шмід заявив глава українського зовнішньополітичного відомства.

«Я звернувся до пані Шмід з проханням, щоб СММ ОБСЄ приділяла значно більшу увагу ситуації в окупованому Криму і збільшила кількість своїх зусиль на кримському напрямку», – зазначив Кулеба.

Крім цього, міністр вважає, що Україні необхідно, щоб ОБСЄ приділяла більше уваги одностороннім крокам Росії, які підривають базові принципи і зобов'язання ОБСЄ.

«Ми розуміємо, що є правило консенсусу, яке діє в організації, і часто зв'язує руки. Але ми так само розуміємо, що мистецтво дипломатії і полягає в тому, щоб все одно рішуче захищати ті принципи і ідеали, заради яких ОБСЄ була створена», – сказав глава МЗС.

Раніше повідомлялося, що генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі Хельга Шмід відвідає Україну 26-30 травня, це її перший візит в країну після призначення на посаду.

Додамо, що Кулеба ще в грудні минулого року запросив Хельгу Шмід здійснити свій перший візит в Україну.

4 грудня 2020 року новим генсеком ОБСЄ вперше стала жінка. Рада міністрів ОБСЄ офіційно затвердила кандидатуру дипломата з ФРН Хельги Шмід на посаді генсека ОБСЄ.

Хельзі Шмід 60 років, з 2016 року вона є генеральним секретарем Європейської служби з міжнародних справ. До цього вона активно брала участь у переговорах з вироблення Спільного всеосяжного плану дій (ВДП) з іранської ядерної проблеми.