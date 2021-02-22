Справа Приватбанку. Генеральна прокурорка пояснила, чому затримали Яценка

За словами Венедіктової, Яценко «в якийсь дивовижний спосіб» замовив чартерний рейс до Відня

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова погодила повідомлення про підозру колишньому заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценку у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Свої дії Венедіктова прокоментувала в соцмережі Facebook.

«У мене є власна думка про розслідування справ з орбіти «Приватбанку» і сформувала я її після того, як стала одним із процесуальних керівників. Звичайно, коли стаєш прокурором у конкретній справі, береш, таким чином, на себе відповідальність, – і я взяла», – сказала Венедіктова.

Після проведення декількох робочих нарад за участю детективів НАБУ і прокурорів САП, вона особисто ухвалила рішення щодо необхідності низки вказівок про слідчі дії і проведення експертного дослідження з метою підтвердження збитків, спричинених державі і громадянам.

«Я не можу вдаватись у деталі й розповідати про стан справ у цьому конкретному провадженні, можу тільки сказати, що мене він не влаштовував із точки зору перспектив представлення обвинувачення в суді», – додала вона.

За словами Венедіктової, ще багато чого треба зробити в трикутнику Офіс ГП–НАБУ–САП. «Я точно знаю, що ще багато підписів ми побачимо на різних підозрах. Я можу пообіцяти одне – для мене не існує прізвищ, а для тих самих прізвищ, повірте, це дуже важливий меседж: яким би гучним та уразливим прізвище не було, я не санкціоную підозру, якщо буду вважати, що доказів, зібраних у справі, недостатньо. І, звичайно ж, я вчиню за законом, якщо докази належні й зібрані в необхідному обсязі», – підкреслила вона.

Венедіктова також розповіла, що Яценко «в якийсь дивовижний спосіб» замовив чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі. Проте літак здійснив посадку в Борисполі, де йому повідомлено про підозру.

На початку 2020 року Господарський суд Києва відкрив провадження за позовами низки колишніх топ-менеджерів та ексакціонерів Приватбанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку. Серед позивачів є і Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%.



