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    Коломойський втратив флагмана своєї нерухомості

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    Будова 55 Public Square в місті Клівленд, штат Огайо - Коломойський втратив флагмана своєї нерухомості
    Будова 55 Public Square в місті Клівленд, штат Огайо

    Об’єкт нерухомості знаходиться в місті Клівленд, штат Огайо

    Відносно будівлі 55 Public Square, поданий позов Мін’юсту США про конфіскацію як об’єкта відмивання грошей через фірму Optima. І ось днями федеральний суддя благословив продаж вежі.

    Про це повідомляється на сайті Cleveland.

    «Її новим власником стане K&D Group. За будівлю вона заплатить $17 мільйонів, але Коломойський нічого з цих грошей не отримає. Суддя Марсія Кук в Майамі дала добро продати будівлю новим власникам після того, як федеральні прокурори повідомили, що вони схвалюють продаж будівлі K&D Group», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє видання, раніше компанія Коломойського, яка володіла будинком, оголосила дефолт по іпотеці і заборгувала понад $14 мільйонів, а також понад $1,1 мільйона у вигляді несплачених податків і штрафів.

    Представник Міністерства юстиції Шай Бронштейн заявив, що продаж допоможе зберегти максимальну вартість власності, уникнувши необхідності оплачувати штрафи, пов’язані з іпотекою, податками на нерухомість і витратами на обслуговування.

    Optima переведе чистий виторг від продажу на рахунок федерального уряду, оскільки суддя може зажадати конфіскацію грошей пізніше.

    На момент продажу в будівлі було зайнято близько 40% офісних площ. Гараж знаходиться в аварійному стані.

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    Теги: Сергій Лещенко Ігор Коломойський США нерухомість дефолт гараж
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