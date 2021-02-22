Справа Приватбанку. Ексзаступнику голови правління в аеропорту повідомлено про підозру (фото)

У грудні 2019 року Яценко оскаржував націоналізацію Приватбанку

У грудні 2019 року Яценко оскаржував націоналізацію Приватбанку

Експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку

Генпрокурор погодила повідомлення про підозру колишньому заступнику голови правління Приватбанку у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

За оперативною інформацією, експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра.

Завдяки зусиллям керівника групи детективів та директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту «Бориспіль», де розпочали проведення невідкладних слідчих дій.

Зазначимо, колишні топ-менеджери націоналізованого Приватбанку, які живуть в Австрії та Швейцарії, постійно приїжджають в Україну. Зокрема, колишній заступник голови правління Володимир Яценко мандрує маршрутом Женева-Відень-Україна.

На початку 2020 року Господарський суд Києва відкрив провадження за позовами низки колишніх топ-менеджерів та ексакціонерів Приватбанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку. Серед позивачів є і Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%.

Нагадаємо, Високий суд Англії зобов’язав ексвласників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова сплатити фінустанові додатково 1 мільйон фунтів стерлінгів до 15 березня 2021 року.

Верховна Рада навесні 2020 року ухвалила закон, який забороняє повертати націоналізовані банки. Це документ назвали «антиколомойським», бо він зокрема повинен унеможливити повернення Приватбанку Коломойським. Останній подав до суду і хоче визнати націоналізацію банку незаконною.