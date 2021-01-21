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    Приватбанк змінює керівника

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    Петро Крумханзл працював головою правління Приватбанку протягом останніх трьох років - Приватбанк змінює керівника
    Петро Крумханзл працював головою правління Приватбанку протягом останніх трьох років
    Фото з відкритих джерел

    Закінчується термін дії контракту з головою правління Приватбанку Петром Крумханзлом

    Термін дії контракту з головою правління Приватбанку Петром Крумханзлом, який очолював банк протягом останніх трьох років, закінчується 23 січня. Про це повідомляє пресслужба банку.

    Зазначається, що відповідно до українського законодавства, закінчення терміну дії контракту вимагає проведення процедури конкурсного відбору на посаду нового голови правління.

    «Цей механізм забезпечує незалежність та професійність обраного керівника», ‒ йдеться у повідомленні.

    У Приватбанку поінформували, що до призначення нового голови правління виконувачкою обов’язків буде заступник голови правління з питань фінансів Ганна Самаріна.

    Голова Наглядової ради Приватбанку Шерон Іскі висловила вдячність Петру Крумханзлу за його професійність, наполегливість та мужність у захисті інтересів банку та мільйонів його вкладників:

    «Від імені Наглядової ради та від свого імені я хочу подякувати Петру за те, що він очолював Приватбанк протягом трьох років надзвичайних викликів та за його великий внесок, завдяки якому Приватбанк здобув чимало значних досягнень».

    Як повідомлялося, Приватбанк знизив ставки за кредитами підприємцям.

    Також нещодавно Нацбанк назвав найбільш прибуткові та збиткові банкиЗа даними НБУ, найприбутковішим знову став державний ПриватБанк, а найзбитковішим — державний Укрексімбанк.

    20 січня Верховний суд повернув у власність Приватбанку київський готель «Мир».

    Теги: відставка Приватбанк
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