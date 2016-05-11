Бухгалтер комунального підприємства із Запорізької області не заплатила 5 мільйонів податків

Бухгалтер сплатила суму збитку зі штрафами і пенею - понад 8 мільйонів

Головний бухгалтер одного з комунальних підприємств області за допомогою махінацій з податковою документацією навмисне ухилилася від нарахування та сплати ПДВ на суму понад 5 мільйонів гривень. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на прес-службу ДФС. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Запорізькій області повідомили про підозру у вчиненні



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Бухгалтер сплатила суму збитку зі штрафами і пенею - понад 8 мільйонів

Головний бухгалтер одного з комунальних підприємств області за допомогою махінацій з податковою документацією навмисне ухилилася від нарахування та сплати ПДВ на суму понад 5 мільйонів гривень. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на прес-службу ДФС.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Запорізькій області повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину за статтями «Вчинення злочину групою осіб», а також «Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів» Кримінального кодексу України.

В результаті дій співробітників податкової в рамках досудового розслідування підозрювана відшкодувала понад 8,7 мільйона завданих збитків, включаючи 2,5 мільйона штрафних санкцій і більше 1,1 мільйона пені.

У зв'язку з цим до суду направлено клопотання про її звільнення від кримінальної відповідальності.