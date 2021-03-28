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    Три місяці до старту ринку землі. Держгеокадастр назвав прогнозну ціну гектара у різних регіонах

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    Прогнозна вартість землі для вирощування сільгоспкультур: названі регіони з найвищою і найнижчою прогнозною ціною - Три місяці до старту ринку землі. Держгеокадастр назвав прогнозну ціну гектара у різних регіонах
    Прогнозна вартість землі для вирощування сільгоспкультур: названі регіони з найвищою і найнижчою прогнозною ціною
    Фото: з відкритих джерел

    Ділянки поля уздовж основних трас вартуватимуть дорожче

    Розкид цін на землю в регіонах України буде дуже істотний, вважають у Держгеокадастрі. Вартість залежатиме від конкуренції за ділянку і можливості зміни її призначення, пише agronews.ua.

    «Ділянки поля уздовж основних трас, які теоретично можна перевести з сільгосппризначення в іншу категорію і де можна побудувати АЗС, готель або логістичний центр, вже зараз продаються по $ 10 000 за гектар і вище», – кажуть експерти.

    У Держгеокадастрі розповіли, якою може бути прогнозна ціна після введення ринку землі з 1 липня 2021 року.

    Області з найдорожчою землею, за прогнозом відомства:

    • Черкаська $ 1875-2500 за гектар;
    • Чернівецька $ 1850-2470 за гектар;
    • Харківська $ 1845-2460 за гектар;
    • Кіровоградська $ 1770-2360 за гектар;
    • Донецька $ 1725-2300 за гектар.

    Області з найдешевшою землею:

    • Житомирська $ 1100-1590 за гектар;
    • Львівська $ 1200-1600 за гектар;
    • Волинська $ 1215-1620 за гектар;
    • Рівненська $ 1220-1630 за гектар;
    • Чернігівська $ 1340-1760 за гектар

    Раніше повідомлялося, що в Україні не залишилося достатньої кількості вільної землі, щоб виділити кожному громадянину ділянку безкоштовно.

    Також «Главком» писав, що кожен громадян України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної і комунальної власності.

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    Теги: земля Держгеокадастр
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