Три місяці до старту ринку землі. Держгеокадастр назвав прогнозну ціну гектара у різних регіонах

Прогнозна вартість землі для вирощування сільгоспкультур: названі регіони з найвищою і найнижчою прогнозною ціною

Ділянки поля уздовж основних трас вартуватимуть дорожче

Розкид цін на землю в регіонах України буде дуже істотний, вважають у Держгеокадастрі. Вартість залежатиме від конкуренції за ділянку і можливості зміни її призначення, пише agronews.ua.

«Ділянки поля уздовж основних трас, які теоретично можна перевести з сільгосппризначення в іншу категорію і де можна побудувати АЗС, готель або логістичний центр, вже зараз продаються по $ 10 000 за гектар і вище», – кажуть експерти.

У Держгеокадастрі розповіли, якою може бути прогнозна ціна після введення ринку землі з 1 липня 2021 року.

Області з найдорожчою землею, за прогнозом відомства:

Черкаська $ 1875-2500 за гектар;

Чернівецька $ 1850-2470 за гектар;

Харківська $ 1845-2460 за гектар;

Кіровоградська $ 1770-2360 за гектар;

Донецька $ 1725-2300 за гектар.

Області з найдешевшою землею:

Житомирська $ 1100-1590 за гектар;

Львівська $ 1200-1600 за гектар;

Волинська $ 1215-1620 за гектар;

Рівненська $ 1220-1630 за гектар;

Чернігівська $ 1340-1760 за гектар

Раніше повідомлялося, що в Україні не залишилося достатньої кількості вільної землі, щоб виділити кожному громадянину ділянку безкоштовно.

Також «Главком» писав, що кожен громадян України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної і комунальної власності.

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