Три місяці до старту ринку землі. Держгеокадастр назвав прогнозну ціну гектара у різних регіонах
Ділянки поля уздовж основних трас вартуватимуть дорожче
Розкид цін на землю в регіонах України буде дуже істотний, вважають у Держгеокадастрі. Вартість залежатиме від конкуренції за ділянку і можливості зміни її призначення, пише agronews.ua.
«Ділянки поля уздовж основних трас, які теоретично можна перевести з сільгосппризначення в іншу категорію і де можна побудувати АЗС, готель або логістичний центр, вже зараз продаються по $ 10 000 за гектар і вище», – кажуть експерти.
У Держгеокадастрі розповіли, якою може бути прогнозна ціна після введення ринку землі з 1 липня 2021 року.
Області з найдорожчою землею, за прогнозом відомства:
- Черкаська $ 1875-2500 за гектар;
- Чернівецька $ 1850-2470 за гектар;
- Харківська $ 1845-2460 за гектар;
- Кіровоградська $ 1770-2360 за гектар;
- Донецька $ 1725-2300 за гектар.
Області з найдешевшою землею:
- Житомирська $ 1100-1590 за гектар;
- Львівська $ 1200-1600 за гектар;
- Волинська $ 1215-1620 за гектар;
- Рівненська $ 1220-1630 за гектар;
- Чернігівська $ 1340-1760 за гектар
Раніше повідомлялося, що в Україні не залишилося достатньої кількості вільної землі, щоб виділити кожному громадянину ділянку безкоштовно.
Також «Главком» писав, що кожен громадян України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної і комунальної власності.