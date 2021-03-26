Понад 1400 кг бурштину: СБУ перекрила масштабну контрабанду (фото, відео)

Під час обшуків вилучено майже 1300 кг бурштину різних фракцій і понад 170 кг готових виробів із каменю

СБУ перекрила канал вивезення бурштину за кордон

Служба безпеки України заблокувала міжнародний канал контрабанди бурштину. У ході багатоетапної операції у члені угруповання було вилучено декілька партій «сонячного каменю» на понад 11 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання та у виробничих приміщеннях учасників протиправної діяльності загалом було виявлено:

майже 1300 кг бурштину різних фракцій;

понад 170 кг готових виробів;

технологічне обладнання для обробки бурштину;

комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності.

Документування протиправної діяльності групи правоохоронці розпочали у вересні минулого року. За цей час встановлено контрабандний канал та особи його організаторів.

Для нелегального вивезення обробленої продукції за кордон ділки використовували «маршрути» через аеропорти «Бориспіль» і «Львів», а також сервіси міжнародної пошти за підробленими товарно-супровідними документами.

Встановлено, що незаконний бізнес організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу. До нього він залучив, зокрема, сімох мешканців Рівненської області, які скуповували у місцевих старателів нелегально видобутий бурштин.

З частини придбаної продукції ділки виготовляли ювелірні прикраси на замовлення іноземних клієнтів. Для обробки камінню вони використовували виробничі потужності одного з приватних підприємств в області.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України накладено арешт на вилучене майно. Вирішується питання щодо повідомлення підозр учасникам угруповання.

Блокування контрабандних схем проводилось спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.