20 найдорожчих автомобілів, які купила держава минулого року

Навіщо Центрвиборчкому преміальний Lexus?

Українські можновладці що є сили долають проблему бездоріжжя. І мова не про масову реконструкцію автострад або ж ремонт периферійних доріг. Річ у іншому. Аналіз закупівель автомобільного транспорту державними установами за минулий рік свідчить: найдорожчі придбання, за даними системи «Прозорро», стосувалися машин, які використовують в умовах бездоріжжя.

Доцільність деяких покупок викликає запитання. Наприклад, навіщо аеропорту позашляховик більш ніж за 2 мільйони гривень, коли можна було обійтися бюджетним кросовером із повним приводом, таким як, наприклад, Renault Duster? Ця машина коштує учетверо дешевше, і навіть Папа Римський вже пересів на таку.

Так само не зрозуміло, навіщо обласній раді німецький люксовий кросовер BMW, який коштував платникам податків 1,6 млн грн. Або чому Центральна виборча комісія не може обійтися без японського преміального седана Lexus, за який заплатили понад мільйон.

Найдорожчий автомобіль року





Ford Ranger

Модель: Ford Ranger

Покупець: Державне агентство інфраструктурних проектів

Вартість за одиницю: 3,47 млн грн

Найдорожчим автомобілем, придбаним минулого року за державні кошти, виявився, на перший погляд, звичайний американський пікап – Ford Ranger. Влітку 2019-го Державне агентство інфраструктурних проектів замовило 20 таких машин. Кожна коштувала бюджету майже 3,5 млн грн.

Ціна здається дивною, оскільки на сайті офіційного представництва Ford в Україні найдорожчий Ranger коштує дещо більше мільйона гривень. Вочевидь, вищу щонайменше втричі ціну можна пояснити додатковим обладнанням. До нього увійшли спеціальний планшет, тепловізор, гучномовець, лебідка, навігатор, відеореєстратор, рація та багато іншого, необхідного для рятувальних робіт. У переліку обладнання є навіть бензопила. Чи коштує усе це кілька мільйонів гривень – сказати важко.

Найдивніший автомобіль року

Модель: «Богун» / «Шерп»

Покупець: ДСНС / НАК «Укренерго»

Вартість за одиницю: 2,9 млн грн / 2,71 млн грн

Перемогу у номінації«Найдивніший транспортний тендер 2019 року» поділили між собою Державна служба з надзвичайних ситуацій та НАК «Укренерго». На двох вони купили 13 всюдиходів, вартість яких наближається до 3 млн грн за одиницю.

Рятувальники замовили 10 машин «Богун», за кожну з яких заплатили майже 2,9 мільйона гривень. НАК «Укренерго» купила три автомобілі «Шерп». Кожна машина коштувала енергетикам близько 2,7 мільйона гривень.

«Шерп», або «Богун» (дві назви однієї машини) – це плаваючий всюдихід, що був розроблений у Росії. Згодом до бізнесу долучився український підприємець Володимир Школьник, завдяки якому виробництво «Шерпів» було налагоджено й в Україні. Тож сьогодні це фактично спільне російсько-українське виробництво, до якого залучені й інші українські компанії. Наприклад, величезні колеса для всюдиходів виробляє білоцерківська «Росава».

Найдорожчий позашляховик року

Toyota Land Cruiser 200

Модель: Toyota Land Cruiser 200

Покупець: аеропорт «Бориспіль»

Вартість за одиницю: 2,17 млн грн

Власником найдорожчого позашляховика минулого року став аеропорт «Бориспіль». У тендерній документації зазначено, що державне підприємство мало заплатити за Toyota Land Cruiser 1,8 млн грн. Але це ціна без податку на додану вартість, який в Україні становить 20%. Тож виходить, що кінцева вартість «крузака» для «Борисполя» – близько 2,17 млн грн.

Єдина додаткова вимога до автомобіля – проблисковий маячок.

Найдорожчий кросовер року





BMW X5

Модель: BMW X5

Покупець: Донецька обласна рада

Вартість за одиницю: 1,6 млн грн.

Знайшлися минулого року в бюджеті й гроші на люксовий кросовер. Комунальне підприємство «Автотранспортне підприємство» Донецької обласної ради стало власником BMW X5.

У минулорічному рейтингу найдорожчих кросоверів за державні гроші Донецька облрада обійшла ДП «Фінансування інфраструктурних проектів», яке купило Skoda Kodiaq за 1,2 млн грн.

Найдорожчий бізнес-седан року

Toyota Camry

Модель:Toyota Camry

Покупець: Дніпропетровська обласна рада

Вартість за одиницю: 1,5 млн грн

Toyota Camry – один із найпопулярніших автомобілів державних закупівель. Зазвичай вартість японського седана, який в Україні відносять до бізнес-класу, не перевищує мільйона гривень. А базова версія Camry взагалі коштує 700 тис. грн.

Проте в облраді Дніпра вирішили взяти автомобіль у преміальній комплектації. Хоча навіть це не пояснює ціну в 1,5 млн. Хіба що автомобіль купували з якимось дорогим додатковим обладнанням.

Toyota Camry для Дніпропетровської облради виявилася дорожчою, аніж представницький Lexus ES 250, який минулого року за 1,1 мільйона гривень купила Центральна виборча комісія.

Найдорожчий «бусик» року





Volkswagen Transporter T6 Multivan

Модель: Volkswagen Transporter T6 Multivan

Покупець: Конституційний суд

Вартість за одиницю: 1,9 млн грн

Конституційний суд минулого року придбав мікроавтобус Volkswagen Transporter T6 майже за 1,9 млн грн. Представники Феміди обрали Multivan – найдорожчу модифікацію з існуючих.

Німецький виробник позиціонує Multivan як автобус для бізнесменів. Салон такого автомобіля оздоблений шкірою та декоративним деревом. Серед додаткового оснащення – сейф для перевезення документів.

Топ-20 найдорожчих автомобілів

Віталій Єрмаков, для «Главкома»