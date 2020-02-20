Кличко обіцяє метро на Троєщину за 4-5 років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відкрити автосполучення між лівим і правим берегами столиці новим мостом планують до кінця цього року

Будівництво нової гілки метро на Троєщину розпочнеться, як тільки буде добудований Подільсько-Воскресенський міст і ним відкриють рух автотранспорту. Про це в ефірі телеканалу «Україна-24» повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, відкрити автосполучення між лівим і правим берегами столиці новим мостом планують до кінця цього року, інформує пресслужба столичного голови.

«Ми взяли на себе це зобов’язання. Бо плани будівництва мосту були ще з далекого 1979 року. А почали будувати його у 2003-му. І два роки тому ми почали активно зводити цей об’єкт. Ви знаєте, я вже проїжджав мостом, коли перевіряв, як там тривають роботи. І можу сказати, що до кінця цього року ми відкриємо автомобільне сполучення ним. Метро на Троєщину - це питання найближчих 4-5 років», - наголосив Кличко.

Він також зазначив, що цього року на добудову Подільсько-Воскресенського мостового переходу виділять майже 3 мільярди гривень. І це кошти - з міського бюджету, як і на всі інфраструктурні об’єкти, що зводить столиця.

Також Кличко наголосив на необхідності ремонту київських мостів, більшість з них знаходяться в предаварійному стані.

«Уявіть, скільки коштів потрібно місту! Попри те, що за останніх кілька років ми в кілька разів збільшили бюджет міста, нам коштів не вистачає. У столиці держава забирає 60 відсотків ПДФО. А нам терміново треба відремонтувати і міст Патона, і Північний міст. Нам потрібно взяти на баланс міста та добудувати Дарницький міст. Планів дуже багато. Але на всі потрібні великі кошти», - підкреслив мер столиці.

Нагадаємо, що проектна пропускна спроможність нового Подільсько-Воскресенського мостового переходу становитиме 60 тисяч авто на добу. На ньому облаштують 6 смуг для автомобільного руху та 2 залізничних колії під майбутнє метро - на нижньому ярусі, прокладуть також і трубопровід.

Нагадаємо, 14 листопада 2019 року Київрада звернулася до президента України та Кабінету міністрів щодо виділення коштів на будівництво лінії метро на житловий масив Троєщина.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років.

Згодом Кличко заявив, що лінію метро на Троєщину можна побудувати за 3-5 років, якщо буде фінансування.

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, який претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації, вважає, що метро на Троєщину реально запустити до кінця 2020 року.